Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися мікроавтобус та трактор: п'яний водій буса у лікарні

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 671

 

Вміст алкоголю в його крові - 2,2 проміле, при допустимій нормі в 0,2

10 квітня, близько 20.30, на вулиці Лохвицькій у Гадячі сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.


За попередньою інформацією, Volkswagen Crafter, під керуванням 33-річного мешканця Гадяцької громади, зіткнувся з трактором МТЗ-80Л, під керуванням 49-річного мешканця Гадяча.


 

 

Унаслідок ДТП, травмованого водія буса госпіталізували до місцевої лікарні, де виявилося, що вміст алкоголю в його крові - 2,2 проміле, при допустимій нормі в 0,2. 


Слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286-1 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП трактор
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