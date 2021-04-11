На Полтавщині зіткнулися мікроавтобус та трактор: п'яний водій буса у лікарні

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Вміст алкоголю в його крові - 2,2 проміле, при допустимій нормі в 0,2

10 квітня, близько 20.30, на вулиці Лохвицькій у Гадячі сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.





За попередньою інформацією, Volkswagen Crafter, під керуванням 33-річного мешканця Гадяцької громади, зіткнувся з трактором МТЗ-80Л, під керуванням 49-річного мешканця Гадяча.





Унаслідок ДТП, травмованого водія буса госпіталізували до місцевої лікарні, де виявилося, що вміст алкоголю в його крові - 2,2 проміле, при допустимій нормі в 0,2.





Слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286-1 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.