З 14 квітня Лашки сидітимуть без газу: подумайте, як протриматися

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 439

Через масштабні роботи на підвідному газопроводі високого тиску до мікрорайону Лашки, з 14 квітня обмежать розподіл газу. Про це повідомила пресслужба компанії.





Практично це - масштабні роботи з переврізання трубопроводу, які проводять доволі рідко, і в ході яких технологічно треба відключати всі оселі від природного газу. Необхідність виникла через близьку перспективу заселення тамтешньої території – раніше рішенням міської влади Кременчука земельні ділянки виділили учасникам АТО під приватну забудову.





Як розповів заступник начальника Департамента обслуговування газорозподільних мереж та споруд ПрАТ «Кременчукгаз» Денис Неборак, газопровід не може проходити територією домоволодінь. Нову поліетиленову гілку газопроводу довжиною близько 1 км вже проклали в обхід. Тепер належить демонтувати діючу трубу та здійснити переврізку новозбудованого газопроводу.





«Врізка на газопроводі високого тиску – це складна робота, яка потребує ретельної підготовки і певного часу на її виконання, - розповідає Неборак. – Врізання побудованого підвідного газопроводу до ГРП № 36 в розподільну мережу плануємо виконати протягом двох днів за допомоги спеціального приладдя без зниження тиску газу в розподільній мережі. Поясню, чому так: бо якщо на час переврізки знизити тиск в розподільній мережі і звільнити її від газу, масштаби відключення зросли б у десятки разів і довелося б відключати 5-6 тисяч споживачів, а не лише приватні оселі мешканців Лашків. Однак, згідно наших планів, буде відключено від подачі газу кожне із 629 домоволодінь на Лашках, щоб звільнити систему газопостачання мікрорайону для можливості з’єднання її з новозбудованим газопроводом. А по завершенню робіт, щоб відновити безпечну подачу газу в ці будинки, ми знову заповнимо дану систему природним газом. Як показує практика, це доволі тривалий процес. За такої кількості споживачів він може зайняти 4-6 днів. Тому ми звертаємося з проханням до мешканців Лашків – взаємодіяти з нашою службою, аби з відключення та відновлення газопостачання були закінчені як можна швидше. Крім того, людям вже зараз варто потурбуватися про альтернативні джерела обігріву приміщення, якщо це необхідно, та приготування їжі».









Денис Неборак каже, що зварювальні роботи здійснюватимуть два екіпажі висококваліфікованих фахівців Департаменту. Загалом при виконанні даних робіт на Лашках буде задіяно 55 співробітників, та 6-7 одиниць спецтехніки.





Посадовець наголошує, що роботи пов'язані із небезпекою, тому виконуватимуться досвідченими працівниками при суворому дотриманні правил техніки безпеки.





Відновлення розподілу газу планується розпочати з 21 квітня 2021 року при умові забезпечення споживачами 100-відсоткового доступу до своїх осель для проведення передпускових і пускових робіт.





Роботи здійснюються за замовленням Управління капітального будівництва Кременчуцької міськради. Про графік їх проведення повідомлено міського голову Кременчука Віталія Малецького, начальника Управління Держпраці у Полтавській області Сергія Щербака, начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ігоря Чудакова та начальника Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області Івана Жука.