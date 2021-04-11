Коли та кого почнуть щепити китайською вакциною від Sinovac

Інтервал між щепленнями першої та другої доз вакцини від CoronaVac становитиме 28 днів
Щеплення китайською вакциною CoronaVac від компанії Sinovac в Україні має розпочатися у вівторок, 13 квітня, повідомив на зустрічі з журналістами головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
CoronaVac'ом планують щепити:
- Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю) та особи, які за ними доглядають;
- Працівників освітньої сфери, які будуть дотичні до проведення та організації ЗНО у 2021 році;
- Олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на Літніх Олімпійських Іграх влітку 2021 року у Токіо.
- Чому саме вакциною CoronaVac ми будемо щеплювати ці групи населення? Тому що термін між першим та другим щепленням тут менший аніж, наприклад, у AstraZeneca, і нам важливо швидко закрити повний цикл. Наприклад, для спортсменів, щоби вони вже у червні-липні полетіли на змагання, – зазначив Ляшко.
Інтервал між щепленнями першої та другої доз вакцини від CoronaVac становитиме 28 днів.