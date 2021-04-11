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Різанина на Раківці: п'яний конфлікт між сусідами закінчився поножовщиною

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 112

 

Одного чоловіка госпіталізували

10 квітня на Раківці на вул. Східній п'яний конфлікт між сусідами закінчився поножовщиною. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.


Одного чоловіка госпіталізували.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ножове поранення
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