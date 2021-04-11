Різанина на Раківці: п'яний конфлікт між сусідами закінчився поножовщиною

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 112

10 квітня на Раківці на вул. Східній п'яний конфлікт між сусідами закінчився поножовщиною. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.





Одного чоловіка госпіталізували.