«Гаряча» субота: полум’я знищило рослинність на 35 гектарах

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10 квітня рятувальники отримали два повідомлення про стихійні пожежі, інформує Кременчуцьке ГУ ДСНС.









О 15.21 повідомили, що полум’я вирує неподалік с. Литвиненки Кременчуцького району. Рятівальники прибули на місце протягом 20 хвилин, а о 20.34 ліквідували пожежу. Полум’я знищило суху траву на 20 гектарах.





О 16.32 надійшла інформація про пожежу на 15 гектарах поблизу с. Омельник Кременчуцького району, горів очерет та інша суха рослинність. Пожежники змогли локалізувати полум’я о 19.41, а за пів години повністю його загасили.





На щастя, цього разу ніхто не постраждав.





Наразі встановлюють причини пожеж та підраховують збитки.