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«Гаряча» субота: полум’я знищило рослинність на 35 гектарах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 420

Обидві пожежі сталися поблизу сіл Кременчуцького району

10 квітня рятувальники отримали два повідомлення про стихійні пожежі, інформує Кременчуцьке ГУ ДСНС.


Рятувальники б’ють на сполох: чи варто підпалювати листя


О 15.21 повідомили, що полум’я вирує неподалік с. Литвиненки Кременчуцького району. Рятівальники прибули на місце протягом 20 хвилин, а о 20.34 ліквідували пожежу. Полум’я знищило суху траву на 20 гектарах.


О 16.32 надійшла інформація про пожежу на 15 гектарах поблизу с. Омельник Кременчуцького району, горів очерет та інша суха рослинність. Пожежники змогли локалізувати полум’я о 19.41, а за пів години повністю його загасили.


На щастя, цього разу ніхто не постраждав.


Наразі встановлюють причини пожеж та підраховують збитки.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежа дснс
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