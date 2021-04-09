За ніч патрульні впіймали трьох п'яних водіїв

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 169

Вміст алкоголю в організмі одного з них у 9 разів перевищував допустиму норму

В ніч на 9 квітня охоронці порядку виявили трьох кременчужан, які керували своїми автівками з ознаками алкогольного сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.









Вміст алкоголю в організмі першого водія майже у 4 рази перевищував допустиму норму, а у другого — майже у 9 разів. Третій керманич взагалі відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.





Інспектори склали на всіх водіїв адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.