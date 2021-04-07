Найчастіше у Кременчуці п'яними за кермо сідають Сергії

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 284 Коментарів: 1

Що ж ти так, Серьога?

Патрульна поліція Кременчука оприлюднила статистику щодо того, скількох водіїв з ознаками сп’яніння виявили за останні 3 місяці.



Так, за вказаний період охоронці порядку виявили 133 п'яних водія і 3 водійки. Деяких з них інспектори «ловили» повторно. Загалом кременчуцькі патрульні склали 185 протоколів за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.



До речі, найпопулярніше ім’я серед водіїв, що керували у стані сп’яніння — Сергій.





- Керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння є тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху, а наслідки такого керування бувають трагічними, - йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції. - Вказаний стан знижує увагу та реакцію людини. Сприйняття дорожньої обстановки змінюється.



Стосовно відповідальності за ст. 130 КУпАП, то: