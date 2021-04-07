Найчастіше у Кременчуці п'яними за кермо сідають Сергії

Патрульна поліція Кременчука оприлюднила статистику щодо того, скількох водіїв з ознаками сп’яніння виявили за останні 3 місяці.
Так, за вказаний період охоронці порядку виявили 133 п'яних водія і 3 водійки. Деяких з них інспектори «ловили» повторно. Загалом кременчуцькі патрульні склали 185 протоколів за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
До речі, найпопулярніше ім’я серед водіїв, що керували у стані сп’яніння — Сергій.
- Керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння є тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху, а наслідки такого керування бувають трагічними, - йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції. - Вказаний стан знижує увагу та реакцію людини. Сприйняття дорожньої обстановки змінюється.
Стосовно відповідальності за ст. 130 КУпАП, то:
- за ч. 1 ст. 130 — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.