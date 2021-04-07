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Найчастіше у Кременчуці п'яними за кермо сідають Сергії

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 284 Коментарів: 1

 

Що ж ти так, Серьога?

Патрульна поліція Кременчука оприлюднила статистику щодо того, скількох водіїв з ознаками сп’яніння виявили за останні 3 місяці.


Так, за вказаний період охоронці порядку виявили 133 п'яних водія і 3 водійки. Деяких з них інспектори «ловили» повторно. Загалом кременчуцькі патрульні склали 185 протоколів за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.


До речі, найпопулярніше ім’я серед водіїв, що керували у стані сп’яніння — Сергій.


- Керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння є тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху, а наслідки такого керування бувають трагічними, - йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції. - Вказаний стан знижує увагу та реакцію людини. Сприйняття дорожньої обстановки змінюється.


Стосовно відповідальності за ст. 130 КУпАП, то:

  • за ч. 1 ст. 130 — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
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Коментарі: 1

63
KSV:
Сьогодні, 18:15

Надо идти имя менять!


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