Тричі бронзові: «Кременчук» у «валідольному» матчі поступається «Соколу»

Вчора, 22:07 Переглядів: 257

«Кременчук» поступився в овер-таймі «Соколу» та став бронзовим призером УХЛ Паріматч-2020/21

Сьогодні, 7 квітня, «Кременчук» поступився в овер-таймі 3:4ОТ у четвертому півфінальному матчі в Києві «Соколу». Кременчужани програли серію до чотирьох перемог 0-4 та вилетіли з плей-оф. Таким чином «містяни» втретє в історії стали бронзовим призером чемпіонату України. Нагадаємо, що «Кременчук» в минулому сезоні став чемпіоном, а до цього ще тричі вигравав срібні нагороди.





«Сокіл» - «Кременчук» 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Рахунок в серії 4-0

Шайби: 1:0 Чолач (Курбатов, Бєлінський, більш.), 01:14; 2:0 Ступак (Голубич, Олендаренко, більш.), 15:31; 2:1 Толстушко (Дубінін, Коробов, більш.), 33:52; 2:2 Грицьких (Орлов, Дубінін, більш.), 33:52; 2:3 Орлов (Коробов, Толстушко), 50:56; 3:3 Чолач (Андрейків, більш.), 53:53; 4:3 Гильманов (Міхнов, більш.), 67:43.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Олендаренко - Голубич, Бєлінський - Чолач, Лисенко - Андрейків, Сисак - Симчук; Гончаренко - Кузьменко - Міхнов (А), Павленко - Курбатов - Морозов (К), Гильманов - Смирнов - Німенко (А), Ступак - Панченко - Малєтін.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Александров - Григорян, Хришпенць - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Варава - Боєвих; Коробов - Дубінін - Орлов, Созонов - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Денискін, Савицький - Серанов - Смирнов.





Вже на другій хвилині киянам вдалося відкрити рахунок в матчі - Артур Чолач заштовхав шайбу в ворота і реалізував більшість. Хокеїсти «Кременчука» після пропущеного гола активізувалися, але велика кількість вилучень збивала атакуючи дії команди. За п'ять хвилин до завершення першого ігрового відрізка підопічні Олега Шафаренко подвоїли свою перевагу - Богдан Ступак закинив шайбу в більності.

До екватора другого періоду команди демонстрували рівну гру. А ось у другій половині хокеїсти «Кременчука» активізувалися - Всеволод Толстушко і Владислав Грицких відзначилися в більшості - 2:2.





У третьому періоди команди не стали бігти стрімголов в атаку, а вирішили чекати, хто ж перший помилиться. У підсумку, завдяки точному кидку Дмитра Орлова вперше в матчі вийшли вперед хокеїсти «Кременчука». Однак "пернаті" не стали складати крила і в більшості засмутили Ігоря Давлетшина - дубль у Чолач.





В овертаймі підопічні Олега Шафаренко в черговий раз реалізували більшість - Умед Гильманов поставив крапку в матчі і вивів «Сокіл» в фінал - 4:3.





Відзначимо, що всі шайби кременчужани пропустили в меншості.







