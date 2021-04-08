БлогЪ: Що робити, якщо у дитини лихоманка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 239

Хочеться сьогодні поговорити про важливу тему, адже кожен з батьків стикався з підвищенням температури тіла у дитини. Коли в твоєї дитини підіймається температура батьки часто впадають в паніку, особливо, коли це стається в ночі або на вихідних і можливості проконсультуватися з лікарем немає.





Отже, що таке гарячка - це підвищення температури тіла вище норм, внаслідок інфекційного захворювання або порушення функціонування нервової чи ендокринної системи.





Коли ж потрібно давати жарознижуючі?





Дітям віком до 3 місяців збивати потрібно температуру вище 38°С.





Дітям старше 3 місяців, згідно з останніми рекомендаціями, потрібно збивати температуру вище 39°С.





Температуру вище 37.5 потрібно збивати дітям які:

мають в анамнезі фебрильні судоми

дітям з епілепсією

дітям, які мають вроджену патологією нервової системи

дітям, які мають вроджені обмінні зазворювання





Які препарати можна застосовувати у дітей?





В Україні для використання зареєстрованими в педіатричній практиці є препарати ібупрофену та парацетамолу. Вони випускаються в формі сиропу, ректальних супозиторіїв та таблеток.





ІБУПРОФЕН розраховується 5-10 мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 3.





ПАРАЦЕТАМОЛ розраховується 10-15мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 4.





Метамізол натрію (анальгін) в педіатричній практиці може застосовуватися лише в парентеральній формі (ін'єкції), в умовах стаціонару, під суворим наглядом лікаря і ЛИШЕ ПРИ РЕФРАКТЕРНІЙ ЛИХОМАНЦІ.





Препарати аспірину, німесуліду заборонені до використання в педіатрії.





Також будьте уважними, коли даєте дітям комбіновані препарати у вигляді теплих розчинів або таблеток, які рекламують при перших проявах грипу чи застуди. Це лише фармацевтичний маркетинг. Потрібно уважно читати інструкцію з якого віку дозволено даний препарат та склад. Наприклад даний препарат може містити парацетамол, кофеїн, феніраміну малеат, фенілефрину гідрохлорид їх використання обмежене в педіатрії.





Щодо спазмолітиків при гарячці. Ну люблять у нас ту таблетку, наприклад но-шпа і на четверинки і третини різати, і шестеринки відколупувати від неї. Спазмолітики мають місце при гарячці, яка супроводжується спазмом судин, але застосовувати її можна лише в парентеральній формі, точно розрахувавши на вагу тіла дитини. Таблетовані форми призначені для дітей старше 12 років, а дробіння таблеток неточне, і загрожує передозуванням.





Що робити мамі, коли підвищилася температура тіла?

Дати жарознижуючий засіб згідно ваги дитини

Контроль температури не раніше ніж через 30 хв після прийому ліків

Роздягнути дитину

Обтирати можна лише водою кімнатної температури (спирт, оцтова кислота не мають жарознижуючого ефекту, а щей загрожують дитині термічними і хімічними опіками)

Звернутися за допомогою до лікаря





Пам'ятайте, підвищення температури тіла у дитини потребує ОЧНОГО огляду лікаря обов'язково.