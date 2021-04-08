Кременчук, Здоров'я, Блоги

БлогЪ: Що робити, якщо у дитини лихоманка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 239

 

Які препарати можна застосовувати для дітей

Хочеться сьогодні поговорити про важливу тему, адже кожен з батьків стикався з підвищенням температури тіла у дитини. Коли в твоєї дитини підіймається температура батьки часто впадають в паніку, особливо, коли це стається в ночі або на вихідних і можливості проконсультуватися з лікарем немає.


Отже, що таке гарячка - це підвищення температури тіла вище норм, внаслідок інфекційного захворювання або порушення функціонування нервової чи ендокринної системи.


Коли ж потрібно давати жарознижуючі?


Дітям віком до 3 місяців збивати потрібно температуру вище 38°С.


Дітям старше 3 місяців, згідно з останніми рекомендаціями, потрібно збивати температуру вище 39°С.


Температуру вище 37.5 потрібно збивати дітям які:

  • мають в анамнезі фебрильні судоми
  • дітям з епілепсією
  • дітям, які мають вроджену патологією нервової системи
  • дітям, які мають вроджені обмінні зазворювання


Які препарати можна застосовувати у дітей?


В Україні для використання зареєстрованими в педіатричній практиці є препарати ібупрофену та парацетамолу. Вони випускаються в формі сиропу, ректальних супозиторіїв та таблеток.


ІБУПРОФЕН розраховується 5-10 мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 3.


ПАРАЦЕТАМОЛ розраховується 10-15мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 4.


Метамізол натрію (анальгін) в педіатричній практиці може застосовуватися лише в парентеральній формі (ін'єкції), в умовах стаціонару, під суворим наглядом лікаря і ЛИШЕ ПРИ РЕФРАКТЕРНІЙ ЛИХОМАНЦІ.


Препарати аспірину, німесуліду заборонені до використання в педіатрії.


Також будьте уважними, коли даєте дітям комбіновані препарати у вигляді теплих розчинів або таблеток, які рекламують при перших проявах грипу чи застуди. Це лише фармацевтичний маркетинг. Потрібно уважно читати інструкцію з якого віку дозволено даний препарат та склад. Наприклад даний препарат може містити парацетамол, кофеїн, феніраміну малеат, фенілефрину гідрохлорид їх використання обмежене в педіатрії.


Щодо спазмолітиків при гарячці. Ну люблять у нас ту таблетку, наприклад но-шпа і на четверинки і третини різати, і шестеринки відколупувати від неї. Спазмолітики мають місце при гарячці, яка супроводжується спазмом судин, але застосовувати її можна лише в парентеральній формі, точно розрахувавши на вагу тіла дитини. Таблетовані форми призначені для дітей старше 12 років, а дробіння таблеток неточне, і загрожує передозуванням.


Що робити мамі, коли підвищилася температура тіла?

  • Дати жарознижуючий засіб згідно ваги дитини
  • Контроль температури не раніше ніж через 30 хв після прийому ліків
  • Роздягнути дитину
  • Обтирати можна лише водою кімнатної температури (спирт, оцтова кислота не мають жарознижуючого ефекту, а щей загрожують дитині термічними і хімічними опіками)
  • Звернутися за допомогою до лікаря


Пам'ятайте, підвищення температури тіла у дитини потребує ОЧНОГО огляду лікаря обов'язково.

0
Автор: Лікар-інфекціоніст дитячого консультативно-діагностичного центру КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Ярослава Олексієнко
Теги: дитина лікар блог
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх