БлогЪ: Що робити, якщо у дитини лихоманка

Хочеться сьогодні поговорити про важливу тему, адже кожен з батьків стикався з підвищенням температури тіла у дитини. Коли в твоєї дитини підіймається температура батьки часто впадають в паніку, особливо, коли це стається в ночі або на вихідних і можливості проконсультуватися з лікарем немає.
Отже, що таке гарячка - це підвищення температури тіла вище норм, внаслідок інфекційного захворювання або порушення функціонування нервової чи ендокринної системи.
Дітям віком до 3 місяців збивати потрібно температуру вище 38°С.
Дітям старше 3 місяців, згідно з останніми рекомендаціями, потрібно збивати температуру вище 39°С.
Температуру вище 37.5 потрібно збивати дітям які:
В Україні для використання зареєстрованими в педіатричній практиці є препарати ібупрофену та парацетамолу. Вони випускаються в формі сиропу, ректальних супозиторіїв та таблеток.
ІБУПРОФЕН розраховується 5-10 мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 3.
ПАРАЦЕТАМОЛ розраховується 10-15мг/кг максимальна кількість прийомів на добу 4.
Метамізол натрію (анальгін) в педіатричній практиці може застосовуватися лише в парентеральній формі (ін'єкції), в умовах стаціонару, під суворим наглядом лікаря і ЛИШЕ ПРИ РЕФРАКТЕРНІЙ ЛИХОМАНЦІ.
Препарати аспірину, німесуліду заборонені до використання в педіатрії.
Також будьте уважними, коли даєте дітям комбіновані препарати у вигляді теплих розчинів або таблеток, які рекламують при перших проявах грипу чи застуди. Це лише фармацевтичний маркетинг. Потрібно уважно читати інструкцію з якого віку дозволено даний препарат та склад. Наприклад даний препарат може містити парацетамол, кофеїн, феніраміну малеат, фенілефрину гідрохлорид їх використання обмежене в педіатрії.
Щодо спазмолітиків при гарячці. Ну люблять у нас ту таблетку, наприклад но-шпа і на четверинки і третини різати, і шестеринки відколупувати від неї. Спазмолітики мають місце при гарячці, яка супроводжується спазмом судин, але застосовувати її можна лише в парентеральній формі, точно розрахувавши на вагу тіла дитини. Таблетовані форми призначені для дітей старше 12 років, а дробіння таблеток неточне, і загрожує передозуванням.
Пам'ятайте, підвищення температури тіла у дитини потребує ОЧНОГО огляду лікаря обов'язково.