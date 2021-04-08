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Чоловік натягав з Сули риби на 20 тисяч гривень

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 217

 

Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. 

Чоловік натягав павуком з Сули 38 кілограмів риби, повідомляє пресслужба поліції.


Про факт браконьєрства на території Сенчанської громади до поліції повідомили працівники держрибагентства. З’ясувалось, що 50-річний житель Лубенського району за допомогою ліскового павука незаконно виловив риби на 20 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження.


 


- Дізнавач відділення поліції, за процесуального керівництва Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури, повідомив чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування кримінального проступку завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду, - повідомив Геннадій В’юн, начальник відділення поліції №2 м. Лохвиця.


У разі доведення вини чоловіка в суді, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.


 


Нагадуємо, з 1 квітня на водоймах Полтавщини діє весняно-літня нерестова заборона на вилов, за винятком любительського риболовства однією поплавковою вудкою з одним гачком, або спінінгом в світлий час доби з берега. Заборона діятиме до 20 травня включно, а в придаткових системах річок – до 30 червня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри
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