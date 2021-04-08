Чоловік натягав з Сули риби на 20 тисяч гривень

Чоловік натягав павуком з Сули 38 кілограмів риби, повідомляє пресслужба поліції.
Про факт браконьєрства на території Сенчанської громади до поліції повідомили працівники держрибагентства. З’ясувалось, що 50-річний житель Лубенського району за допомогою ліскового павука незаконно виловив риби на 20 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження.
У разі доведення вини чоловіка в суді, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадуємо, з 1 квітня на водоймах Полтавщини діє весняно-літня нерестова заборона на вилов, за винятком любительського риболовства однією поплавковою вудкою з одним гачком, або спінінгом в світлий час доби з берега. Заборона діятиме до 20 травня включно, а в придаткових системах річок – до 30 червня.