Болгарія засудила акт вандалізму щодо пам’ятника хану Кубрату на Полтавщині

Міністерство закордонних справ Болгарії рішуче засудило акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області.
Як наголошується, Болгарія надає великого значення повазі прав та історико-культурної самобутності 200-тисячної болгарської громади в Україні, що також «сприяє прекрасним відносинам між нашими двома країнами».
Хан Кубрат приблизно у 630-х роках створив у степах нинішньої України та Кубані Велику Болгарію - об'єднання тюркських племен-протоболгар. Кубрат був союзником Візантії і завдав нищівної поразки арабським військам.
У 1912 році біля села Мала Перещепина місцевий хлопчик знайшов великий скарб - 25 кг золота і 50 кг срібла. Серед інших прикрас, посуду і зброї був і перстень із монограмою «Кубрата патрикія», що дозволяє стверджувати, що Перещепинський скарб був у могилі хана Великої Болгарії.
У 2001 році у Малій Перещепині на місці поховання Кубрата встановили пам'ятний знак.