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Болгарія засудила акт вандалізму щодо пам’ятника хану Кубрату на Полтавщині

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 280

 

Поліція шукає винуватців

Міністерство закордонних справ Болгарії рішуче засудило акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області.


На Полтавщині шукають гомінідів, які пошкодили меморіальний комплекс «Хану Кубрату»


- Ми очікуємо, що компетентні українські установи виявлять винних у цьому хуліганстві та притягнуть їх до відповідальності, - заявили в МЗС Болгарії.


Хто такий Курбат?


Як наголошується, Болгарія надає великого значення повазі прав та історико-культурної самобутності 200-тисячної болгарської громади в Україні, що також «сприяє прекрасним відносинам між нашими двома країнами».


Хан Кубрат приблизно у 630-х роках створив у степах нинішньої України та Кубані Велику Болгарію - об'єднання тюркських племен-протоболгар. Кубрат був союзником Візантії і завдав нищівної поразки арабським військам.


У 1912 році біля села Мала Перещепина місцевий хлопчик знайшов великий скарб - 25 кг золота і 50 кг срібла. Серед інших прикрас, посуду і зброї був і перстень із монограмою «Кубрата патрикія», що дозволяє стверджувати, що Перещепинський скарб був у могилі хана Великої Болгарії.


У 2001 році у Малій Перещепині на місці поховання Кубрата встановили пам'ятний знак.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вандалы Болгарія
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