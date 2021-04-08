Болгарія засудила акт вандалізму щодо пам’ятника хану Кубрату на Полтавщині

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Міністерство закордонних справ Болгарії рішуче засудило акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області.









- Ми очікуємо, що компетентні українські установи виявлять винних у цьому хуліганстві та притягнуть їх до відповідальності, - заявили в МЗС Болгарії.





Хто такий Курбат?





Як наголошується, Болгарія надає великого значення повазі прав та історико-культурної самобутності 200-тисячної болгарської громади в Україні, що також «сприяє прекрасним відносинам між нашими двома країнами».





Хан Кубрат приблизно у 630-х роках створив у степах нинішньої України та Кубані Велику Болгарію - об'єднання тюркських племен-протоболгар. Кубрат був союзником Візантії і завдав нищівної поразки арабським військам.



