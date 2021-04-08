Кременчужанин прохає повернути прапори України на вокзал

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 664

Кременчужанин Володимир Дмитренко звернув увагу, що центральний вокзал у Кременчуці має два флагштоки проте немає прапорів.





- На вокзалі є флагштоки з вулиці та з перону, але не має прапорів України. На звернення з цього приводу на «гарячу лінію» Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia надійшла відповідь (вже друга, до речі) про відсутність у вокзалу грошей на прапори України. При цьому фасади самого вокзалу та паркани спаплюжені яскравою зовнішньою рекламою, за яку хтось же отримує гроші. І на вокзалі кажуть, що не вони. При цьому, на питання, на чийому ж балансі знаходиться будівля вокзалу, та хто бенефіціар грошей за рекламу, отримати відповідь не так і просто. Працівники цього не знають, - написав Володимир Дмитренко.









У пості кременчужанин відзначив Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, чи має так бути, що держава Україна, як акціонер УЗ, не може собі дозволити мати на фасадах залізничних вокзалів свої прапори, а не зовнішню рекламу. Запитання адресував і колишньому в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івану Юрику, чи може він допомогти кременчуцькому вокзалу отримати два прапори на фасади з вулиці та перону? Також запитання отримав і міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Чи не порушує Правил благоустрою зовнішня реклама на фасаді архітектурної родзинки міста - залізничних воріт Кременчука? Невже таким мають побачити Кременчук туристи та транзитні пасажири поїздів дальнього сполучення? - звернувся до мера Кременчука чоловік.





У коментарях Микола Нощенко пообіцяв, що завтра (тобто сьогодні 8 квітня - ред.) прапори будуть майоріти на вокзалі Кременчука.