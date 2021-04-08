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У Кременчуці вимкнули опалення: чи мерзнуть кременчужани у своїх квартирах

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 734 Коментарів: 5

 

ТЪ порозпитував містян на вулицях, як вони ставляться до дострокового завершення опалювального сезону

5 квітня у Кременчуці вимкнули опалення у багатоквартирних будинках. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив вийти на вулиці міста та запитати кременчужан, як вони ставляться до того, що опалювальний сезон завершився достроково, адже зазвичай стандартний термін відключення – 15 квітня.


Загалом містяни відповідали, що зараз у їхніх квартирах не холодно, а цілком комфортно. Зате можна зекомонити кошти та не отримувати лякаючі платіжки.


Пропонуємо і вам, наші читачі, долучитися до опитування та висловити свою думку щодо того, що краще: аби було прохолодно, але дешевше, чи сидіти з опаленням, але й платити більше?

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: отопление опрос

Як ви ставитеся до відключення опалення?

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Коментарі: 5

2 912
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:56

кому холодно пусть в платежку заглянут она согреет


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AMD:
Сьогодні, 11:03

На улице немного прохладней стало, т.к. Виталька её в основном грел, за счёт горожан.


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Angel737:
Сьогодні, 11:35

Кому холодно пусть в платежку заглянут, она согреет!!!


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Kaka-Alex:
Сьогодні, 11:37

По поводу первого и последнего подъезда, глупости!
P.S. Какие пять тысяч? Где она живёт? В Отеле?


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zzzzzz:
Сьогодні, 11:52

Цитата: Kaka-Alex
Какие пять тысяч?
а чего удивляться, за двушку больше трешки


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