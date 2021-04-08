У Кременчуці вимкнули опалення: чи мерзнуть кременчужани у своїх квартирах

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 734 Коментарів: 5

ТЪ порозпитував містян на вулицях, як вони ставляться до дострокового завершення опалювального сезону

5 квітня у Кременчуці вимкнули опалення у багатоквартирних будинках. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив вийти на вулиці міста та запитати кременчужан, як вони ставляться до того, що опалювальний сезон завершився достроково, адже зазвичай стандартний термін відключення – 15 квітня.





Загалом містяни відповідали, що зараз у їхніх квартирах не холодно, а цілком комфортно. Зате можна зекомонити кошти та не отримувати лякаючі платіжки.









Пропонуємо і вам, наші читачі, долучитися до опитування та висловити свою думку щодо того, що краще: аби було прохолодно, але дешевше, чи сидіти з опаленням, але й платити більше?