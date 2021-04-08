Автомати, пістолети, гранати: на Полтавщині викрили торговців зброєю

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6 квітня слідчі відділу №2 Полтавського райуправління поліції спільно з оперативниками УСБУ припинили злочинну діяльність двох мешканців області, які переробляли макети зброї в справжню, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Чоловіки нелегально виготовляли і продавали пістолети, автомати та набої на території нашої та сусідніх областей. У ході оперативно-розшукових робіт правоохоронці з’ясували, що вони замовляли макети зброї на спеціалізованих інтернет-ресурсах, а потім переробляли її на бойову. За тією ж схемою виготовляли й набої, купуючи порох, гільзи, капсули та кулі в інтернеті.





«Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчими поліції проведені санкціоновані судом обшуки в місцях мешкання фігурантів. У ході обшуків виявлено та вилучено два предмети, схожі на пістолети-кулемети, один - схожий на автомат, ще один – на пістолет, чималу кількість частин для виготовлення зброї, а також предмет, схожий на гранату «Ф1», близько кілограма пороху та близько 800 набоїв різного калібру», - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.





Досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за кваліфікаційними ознаками ч.1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), триває. Вживаються заходи щодо оголошення про підозру та обрання запобіжних заходів.