Автомати, пістолети, гранати: на Полтавщині викрили торговців зброєю

6 квітня слідчі відділу №2 Полтавського райуправління поліції спільно з оперативниками УСБУ припинили злочинну діяльність двох мешканців області, які переробляли макети зброї в справжню, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.
Чоловіки нелегально виготовляли і продавали пістолети, автомати та набої на території нашої та сусідніх областей. У ході оперативно-розшукових робіт правоохоронці з’ясували, що вони замовляли макети зброї на спеціалізованих інтернет-ресурсах, а потім переробляли її на бойову. За тією ж схемою виготовляли й набої, купуючи порох, гільзи, капсули та кулі в інтернеті.
Досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за кваліфікаційними ознаками ч.1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), триває. Вживаються заходи щодо оголошення про підозру та обрання запобіжних заходів.