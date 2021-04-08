У деяких будинках Кременчука без попередження відключили холодну воду (додано)

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 799

8 квітня о 8.38 без попередження відключили холодну воду у деяких будинках у центрі. За повідомленням КП «Кременчукводоканал», замінюють засувки Д-300 на перехресті вулиць Перемоги та 1905 року.





Тож відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Перемоги, 19/5, 23/40, 25;

вул. Троїцька, 1, 2, 3, 4, 5, 7/5;

вул. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 3, 4;

вул. 1905 року, 1, 1А, 2, 3, 3В, 4.