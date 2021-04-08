Кременчук, Споживач

У деяких будинках Кременчука без попередження відключили холодну воду (додано)

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 799

 

Причини – заміна засувок та порив мережі

8 квітня о 8.38 без попередження відключили холодну воду у деяких будинках у центрі. За повідомленням КП «Кременчукводоканал», замінюють засувки Д-300 на перехресті вулиць Перемоги та 1905 року.


Тож відсутнє холодне водопостачання за адресами:

  • вул. Перемоги, 19/5, 23/40, 25;
  • вул. Троїцька, 1, 2, 3, 4, 5, 7/5;
  • вул. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 3, 4;
  • вул. 1905 року, 1, 1А, 2, 3, 3В, 4.
Додано:


О 18.00 7 квітня стався порив мережі Д-150 на вулиці Вадима Бойка, 23. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт тимчасово перекрили холодну воду для споживачів за наступними адресами:
  • вул. В. Бойко, 23;
  • вул. Київська, 8, 14, 18, 20, 24.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: drive2.ru
Теги: отключение воды
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