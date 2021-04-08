На трасі Київ-Харків Ford Transit збив чоловіка, який фотографував заправку

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7 квітня о 20.10 на 294 км автодороги Київ – Харків – Довжанський поблизу с. Лобачі Полтавського району Ford Transit збив чоловіка, який фотографував заправку.





Як повідомляє департамент цивільного захисту Полтавської ОДА, автівкою керував 28-річний харків'янин. 48-річний фотограф з Глибокої Балки помер на місці.





Пресслужба поліції повідомила, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.