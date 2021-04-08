Верховна Рада повертається до переведення годинників: який час залишити

Який час краще залишити в Україні? Чи краще залишити все як є з переведенням на зимовий та літній час?
Депутати Верховної Ради після того, як провалили голосування за скасування переведення годинників, зараз доопрацьовують законопроєкт.
Нагадаємо, що депутати провалили голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який мав скасувати в Україні перехід із зимового часу на літній і навпаки. Відповідно до нього Україна мала лишитися на зимовому часі. За проєкт закону №4201 проголосували 212 народних депутатів із 226 необхідних. Пропозицію про направлення закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів.