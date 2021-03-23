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У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який віз пасажира з наркотиками

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 781 Коментарів: 5

 

Чоловік ну зовсім не хотів спілкуватися з поліцейськими, чим і привернув увагу до себе

У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який віз пасажира з наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у ніч на 23 березня на вул. Андрія Ізюмова. 


Правоохоронці зупинили Volkswagen Polo, водій якого порушив ПДР. Під час спілкуванні з керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря чоловік спочатку погодився, але потім передумав. 


В автомобілі також був пасажир, який робив усе аби уникнути спілкування з правоохоронцями. Але так він лише привернув до себе увагу. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку. Виявилося, що причиною стурбованості чоловіка став пакет з речовиною білого кольору. 


На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія ж патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій наркотики
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Коментарі: 5

2 813
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:24

В автомобілі також був пасажир, який робив усе аби уникнути спілкування з правоохоронцями

А он обязан с ними спілкуватися? Странноватая причина досмотра...Не оправдываю наркоманов, но тут явное превышение полномочий со стороны полицейских. Так можно каждого останавливать и шманать- не понравился....не так посмотрел....что за бред.


5 7
180
БРАТ:
Сьогодні, 16:48

Цитата: zzzzzz
но тут явное превышение полномочий со стороны полицейских. Так можно каждого останавливать и шманать

А як виявляти от таких "укурків"?! Назвите законні дії???


5 0
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vortex:
Сьогодні, 17:07

smileТролейбус остановите и пообщайтесь с пассажирами...

 

(а вообще, поддерживаю вышесказанное)

Цитата: zzzzzz
Странноватая причина досмотра...Не оправдываю наркоманов, но тут явное превышение полномочий со стороны полицейских. Так можно каждого останавливать и шманать- не понравился....не так посмотрел....что за бред.

 

Тот кто нарушает закон должен нести ответсвенность. Если его нарушает должностное лицо - вдвойне. Не считаю, что нарушение закона со стороны полицейских можно чем-либо оправдывать. Ничем они не лучше нарика, такие же правонарушители как он


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2 813
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:11

Цитата: БРАТ
виявляти от таких "укурків"?! Назвите законні дії???
ну вы вот таксуете, насколько я знаю. Вам будет комфортно, если вашу машину будут постоянно тормозить ( кстати с 17 числа могут останавливатьтпросто так, чтобы дунуть в драгер) и шманать ваших клиентов, просто потому что они не хотят спілкуватися з поліцією?


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Гуру:
Сьогодні, 18:34

кстати в странах ЕС нормальная практика остановить авто для проверки на алкоголь,а у нас поглянь какие все ранимые и обидчивые.


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