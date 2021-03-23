У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який віз пасажира з наркотиками

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 781 Коментарів: 5

Чоловік ну зовсім не хотів спілкуватися з поліцейськими, чим і привернув увагу до себе

У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який віз пасажира з наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у ніч на 23 березня на вул. Андрія Ізюмова.





Правоохоронці зупинили Volkswagen Polo, водій якого порушив ПДР. Під час спілкуванні з керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря чоловік спочатку погодився, але потім передумав.



В автомобілі також був пасажир, який робив усе аби уникнути спілкування з правоохоронцями. Але так він лише привернув до себе увагу. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку. Виявилося, що причиною стурбованості чоловіка став пакет з речовиною білого кольору.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія ж патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.