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На Полтавщине мужчина заявил, что зарезал дома жену: его супруга таким новостям удивилась

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 128 Коментарів: 2

Оказалось, что муж женщины очень любит выпить

На Полтавщине мужчина заявил в полицию, что убил жену. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области, это произошло в Карловке. 


30-летний местный житель сказал, что «дома зарезал жену», больше ничего не сообщил и бросил трубку. На место выехали сотрудники полиции и... обнаружили женщину целой и невредимой. Зато узнали, что ее муж любитель «беленькой». 


На мужчину составили админпротокол за заведомо ложный вызов специальных служб.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: ложный вызов убийство
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Коментарі: 2

70
wolf:
Сьогодні, 15:34

 любитель «беленькой» и <черненькой>))))))

 


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Andron777:
Сьогодні, 16:33

Цитата: wolf
любитель «беленькой»
Наверное имелось ввиду беленькой белочки smile


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