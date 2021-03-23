На Полтавщине мужчина заявил, что зарезал дома жену: его супруга таким новостям удивилась

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 128 Коментарів: 2

На Полтавщине мужчина заявил в полицию, что убил жену. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области, это произошло в Карловке.





30-летний местный житель сказал, что «дома зарезал жену», больше ничего не сообщил и бросил трубку. На место выехали сотрудники полиции и... обнаружили женщину целой и невредимой. Зато узнали, что ее муж любитель «беленькой».





На мужчину составили админпротокол за заведомо ложный вызов специальных служб.