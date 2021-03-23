На Богдана Хмельницького Toyota знесла стовп: водійка у лікарні (уточнено)

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 2 423 Коментарів: 1













Фото: Артем Коваленко

23 березня на Богдана Хмельницького Toyota Yaris влетіла у стовп - водійку забрала «швидка». За попередньою інформацією жінці за кермом стало зле і вона не впоралася з керуванням.





ДТП сталася поблизу межі Ревівки та Кривушів. Машина заняла усю смугу руху в напрямку міста. Стовп звисає над дорогою. Рух не ускладнений.





За інформацією головного лікаря центру екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького, 61-річну жінку доставили до лікарні інтенсивного лікування. У постраждалої закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.





На місці працює поліція.



