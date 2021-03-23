23 березня на Богдана Хмельницького Toyota Yaris влетіла у стовп - водійку забрала «швидка». За попередньою інформацією жінці за кермом стало зле і вона не впоралася з керуванням.
ДТП сталася поблизу межі Ревівки та Кривушів. Машина заняла усю смугу руху в напрямку міста. Стовп звисає над дорогою. Рух не ускладнений.
За інформацією головного лікаря центру екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького, 61-річну жінку доставили до лікарні інтенсивного лікування. У постраждалої закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.
На місці працює поліція.