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На Богдана Хмельницького Toyota знесла стовп: водійка у лікарні (уточнено)

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 2 423 Коментарів: 1

 

За попередньою інформацією керманичці стало зле
Фото: Артем Коваленко

23 березня на Богдана Хмельницького Toyota Yaris влетіла у стовп - водійку забрала «швидка». За попередньою інформацією жінці за кермом стало зле і вона не впоралася з керуванням. 


ДТП сталася поблизу межі Ревівки та Кривушів. Машина заняла усю смугу руху в напрямку міста. Стовп звисає над дорогою. Рух не ускладнений.


За інформацією головного лікаря центру екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького, 61-річну жінку доставили до лікарні інтенсивного лікування. У постраждалої закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. 


На місці працює поліція.


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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

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БРАТ:
Сьогодні, 14:34

При всій повазі до панянки, але...

При якій швидкості вона "їхала", щоб так "підрізати" стовб???

 

швидшого одужання...


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