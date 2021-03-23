Запрошуємо Вас на першу та єдину в Україні "Крокодилову ферму"!

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 338

Запрошуємо Вас на першу та єдину в Україні "Крокодилову ферму"! Тут Ви зможете поспостерігати за найдавнішими та найнебезпечнішими хижаками нашої планети, дізнатися багато цікавого про їх життя і полювання.

На фермі зібрані крокодили та алігатори різних видів з усіх куточків земної кулі; тут є і малюки, і солідні особини довжиною 3 м, а також інші цікаві тварини. Приємний бонус для всіх відвідувачів - БЕЗКОШТОВНЕ ФОТО З КРОКОДИЛОМ!

Сподіваємось, що Ваше перебування на “Крокодиловій фермі” принесе Вам масу позитивних емоцій та незабутніх вражень!





Чекаємо на Вас у ТРК "ГАЛАКТИКА" (м. Кременчук, вул. Соборна, 21, 5 поверх)

з 20 лютого по 20 квітня щодня з 10.00 до 20.00!

Довідки за телефонами: 095-6923933, 098-9504419.