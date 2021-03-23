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На Полтавщині розшукують В’ячеслава Педригу, який переховується від слідства

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 955

 

Чоловіка звинувачують у привласненні майна та службовій підробці

У Лубнах розшукують злочинця, який переховується від слідства. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


50-річного В’ячеслава Педригу звинувачують у привласненні майна та службовій підробці.


Прикмети: на вигляд до 50 років, середньої статури, обличчя кругле, волосся відсутнє.


Якщо вам відома інформація про цю людину, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук
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