На Полтавщині розшукують В’ячеслава Педригу, який переховується від слідства

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 955

Чоловіка звинувачують у привласненні майна та службовій підробці

У Лубнах розшукують злочинця, який переховується від слідства. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





50-річного В’ячеслава Педригу звинувачують у привласненні майна та службовій підробці.





Прикмети: на вигляд до 50 років, середньої статури, обличчя кругле, волосся відсутнє.





Якщо вам відома інформація про цю людину, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».