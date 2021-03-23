Оновили правила в’їзду в Україну: тести обов’язкові для всіх

Діти звільняються від самоізоляції та проходження тестування
Щоб потрапити на територію України, усі мандрівники мають здати ПЛР тест незалежно від країни вильоту, інформує Державна прикордонна служба України. Такі зміни вступили в силу 22 березня.
Іноземці, які прибувають на територію нашої держави, мають:
- Пред’явити ПЛР тест на COVID-19 (забір матеріалу для якого було зроблено не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону);
- Мати при собі страховий поліс з покриття COVID-19.
Від українців вимагатимуть щось одне з трьох:
- Зробити ПЛР тест на COVID-19 (забір матеріалу для якого було зроблено не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону);
- 14 днів самоізоляції, контроль за якою відбуватиметься за допомогою додатку «Дія»;
- Зробити тест на COVID-19 протягом 48 годин після прильоту із наступним зняттям з обліку в додатку «Дія».
Громадяни України молодші 11 років звільняються від самоізоляції та проходження тестування.
Подробиці можна дізнатися з Постанови Кабінету міністрів України №230 від 22 березня 2021 року за посиланням.
Автор: Тамара Зінченко
Джерело фото: ua-news.liga.net