Юні кременчуцькі тенісисти змагалися у турнірі Minitennis

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 325

Цими вихідними у тенісному клубі Прем'єр відбувся турнір Minitennis. У суботу, 20 березня, змагання пройшли у категорії червоний м'яч. Після цікавої боротьби визначилася трійка переможців.





Золото завоював Артем Шевчук, срібло в Микити Чуманова, а бронза у Микити Тимофеєнка.





Наступного дня, 21 березня, юні спортсмени змагалися у категорії зелений м'яч. Після напруженої гри визначилися переможці та призери у двох лігах.





Перша ліга:

1. Ульяна Зубова

2. Ульяна Свистун

3. Петро Бовдир





Друга ліга:

1. Маша Лавдир

2. Вілена Воронюк

3. Кіра Осипова