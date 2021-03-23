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Юні кременчуцькі тенісисти змагалися у турнірі Minitennis

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 325

 

Вітаємо спортсменів

Цими вихідними у тенісному клубі Прем'єр відбувся турнір Minitennis. У суботу, 20 березня, змагання пройшли у категорії червоний м'яч. Після цікавої боротьби визначилася трійка переможців. 


Золото завоював Артем Шевчук, срібло в Микити Чуманова, а бронза у Микити Тимофеєнка. 


Наступного дня, 21 березня, юні спортсмени змагалися у категорії зелений м'яч. Після напруженої гри визначилися переможці та призери у двох лігах. 


Перша ліга:

1. Ульяна Зубова

2. Ульяна Свистун 

3. Петро Бовдир


Друга ліга:

1. Маша Лавдир

2. Вілена Воронюк 

3. Кіра Осипова 

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Автор: Альона Душенко
Теги: теніс
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