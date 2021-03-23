Юні кременчуцькі тенісисти змагалися у турнірі Minitennis

Цими вихідними у тенісному клубі Прем'єр відбувся турнір Minitennis. У суботу, 20 березня, змагання пройшли у категорії червоний м'яч. Після цікавої боротьби визначилася трійка переможців.
Золото завоював Артем Шевчук, срібло в Микити Чуманова, а бронза у Микити Тимофеєнка.
Наступного дня, 21 березня, юні спортсмени змагалися у категорії зелений м'яч. Після напруженої гри визначилися переможці та призери у двох лігах.
Перша ліга:
1. Ульяна Зубова
2. Ульяна Свистун
3. Петро Бовдир
Друга ліга:
1. Маша Лавдир
2. Вілена Воронюк
3. Кіра Осипова