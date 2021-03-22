Агропідприємствам Полтавщини продавали фальсифіковане пальне

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Щомісяця ділки реалізовували оптові партії пального сумнівної якості на майже 30 мільйонів гривень

Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угрупування, що діяло у Кіровоградській області та збувало пальне представникам агропідприємств Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей. За попередніми даними, до угрупування входять троє місцевих жителів.





Для виготовлення пального у промислових масштабах зловмисники облаштували підпільний завод на базі приватної нафтобази. Саме тут під час обшуків правоохоронці виявили близько 200 тон фальсифікованого пального на суму понад 5 млн. грн.





Вилучену продукцію та обладнання направили на експертизу.





Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.