Агропідприємствам Полтавщини продавали фальсифіковане пальне

Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угрупування, що діяло у Кіровоградській області та збувало пальне представникам агропідприємств Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей. За попередніми даними, до угрупування входять троє місцевих жителів.
Для виготовлення пального у промислових масштабах зловмисники облаштували підпільний завод на базі приватної нафтобази. Саме тут під час обшуків правоохоронці виявили близько 200 тон фальсифікованого пального на суму понад 5 млн. грн.
Вилучену продукцію та обладнання направили на експертизу.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.