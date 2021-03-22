До поліції повідомили про замінування Полтавської ОДА (доповнено)

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До поліції повідомили про замінування Полтавської ОДА. Про це розповів речник поліції області, Юрій Сулаєв.





Інформація надійшла на електронну пошту. Працівників облдержадміністрації евакуювали. На місці працюють оперативні служби.





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За інформацією Ю. Сулаєва, поліція обстежила приміщення та прилеглу територію біля Полтавської ОДА. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі адміністрація працює в штатному режимі. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. У рамках відкритого кримінального провадження за статтею 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) тривають слідчі дії.