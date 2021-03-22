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До поліції повідомили про замінування Полтавської ОДА (доповнено)

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 641

  
На місці працюють оперативні служби

До поліції повідомили про замінування Полтавської ОДА. Про це розповів речник поліції області, Юрій Сулаєв. 


Інформація надійшла на електронну пошту. Працівників облдержадміністрації евакуювали. На місці працюють оперативні служби.


Доповнено:


За інформацією Ю. Сулаєва, поліція обстежила приміщення та прилеглу територію біля Полтавської ОДА. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі адміністрація працює в штатному режимі. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. У рамках відкритого кримінального провадження за статтею 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) тривають слідчі дії.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: мінування ОДА
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