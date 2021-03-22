Припинення поставки російських нафтопродуктів не призведе до дефіциту пального: заява «Укртатнафти» та операторів ринку

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 632 Коментарів: 2

ПАТ «Укртатнафта» заявила, що припинення постачання російських нафтопродуктів з першого квітня цього року, не викличе дефіциту пального та росту цін на ринку України. Про це йдеться у пресрелізі компанії.





«Враховуючи, що частка постачання саме цих компаній у минулому році становила менш ніж 30% споживання, ринок має можливості бути збалансованим за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту з інших напрямків, в тому числі використовуючи морські поставки танкерами», - йдеться у заяві.



ПАТ «Укртатнафта» також повідомила, що має у розпорядженні залишки нафтової сировини на терміналі в Одесі (два танкери). І це дає можливість оперативно реагувати у разі виникнення дефіциту на ринку. Також дає можливість збільшити завантаження технологічних установок підприємства та додатково виробити 120 тис тонн нафтопродуктів на місяць.



Цю заяву в компанії зробили у відповідь на повідомлення про те що РФ встановлює заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів, оприлюднене 18 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Ще раніше з'явилося повідомлення, що швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. припинить поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Proton Energy Group є власником пов'язаної з Медведчуком мережі Glusco. Крім Glusco, її клієнтами є найбільші гравці ринку України: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, «Альянс Енерго Трейд», «Автотранс», «Надія», «Авантаж» та інші, пише LB .



У Мінекономрозвитку обговорили ситуацію з ключовими гравцями паливного ринку та можливість заміщення поставок дизпалива і зрідженого газу в зв'язку з заявою трейдера Proton Energy Group про припинення імпорту з 1 квітня, йдеться в повідомленні прес-служби уряду. Імпортери та учасники ринку підтвердили, що в країні є резерви дизпалива і можливість швидкої заміни постачальників в разі потреби. Ризиків дефіциту пального немає.