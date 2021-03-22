На в’їздах у Полтавську область встановлять стели з орнаментом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 541

Для туристичної привабливості на в’їздах в Полтавську область планують встановити стели. Для цього повинні бути спеціально облаштовані місця, щоб туристи змогли зупинитись, відпочити та сфотографуватись. Про це розповіла заступник директора Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Інна Шерстюк на засіданні Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів.



Після тривалого обговорення, напрацювань, геозйомок, вдалось розробити три варіанти в’їзних стел. Передовсім, знаки облаштують на дорозі Київ-Харків-Довжанський.





- В’їзна стела повинна бути такою, щоб люди розуміли, що вони перетнули межу області і готові до нових вражень. Полтавська область асоціюється з цілим рядом символів, місць, персоналій. Це опішнянська кераміка, решетилівська вишивка, рослинне килимарство, Гоголь, Миргород-курорт і т. д. Якщо все це вмістити в один стенд, він був би дуже перевантаженим. Тому потрібно було обирати варіант, який не вказуватиме на конкретний об’єкт чи персоналію. Водночас, він має бути урбаністичним, сучасним, і не нагадувати традиційний монументалізм, – зазначила Інна Шерстюк.



Перший варіант стели має натяк на кераміку, поєднується з Полтавським краєзнавчим музеєм і вишивкою “білим по білому”.

Другий варіант не прив’язаний до жодного об’єкту, має кольори національної символіки, виконаний у суворому вигляді.

Третій варіант містить окремі елементи оздоблення.





Шляхом голосування обрали третій варіант в’їзної стели. Зараз тривають уточнення по вартості облаштування фундаменту. Вночі стела буде підсвічуватись.



Поки що розробники працюють над облаштуванням знаку на межі Київської і Полтавської областей. Далі працюватимуть над стелою, що знаходитиметься на межі Полтавської та Харківської областей. Але, зараз там тривають повномасштабні ремонтні роботи на дорозі Київ-Харків. Тому місце облаштування обговорюватимуть зі Службою автомобільних доріг.



У перспективі, такі в’їзні знаки повинні бути облаштовані на межі Полтавщини з усіма областями.



