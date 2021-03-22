«Кремінь» прийматиме «Гірник-Спорт» без глядачів - розпорядження міського голови

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 250

Вболівальники через заборони не зможуть в сезоні побачити дербі сусідів з Кременчука та Горішніх Плавнів

Матч «Кремінь» - «Гірник-Спорт», 26 березня, відбудеться без глядачів. Відповідне розпорядження прийняв міський голова Кременчука Віталій Малецький, проте розпорядження поки не опубліковане на офіційному сайті мерії Кременчука.

Чи зможуть вболівальники відвідати інші домашні ігри кременчуцького клубу поки невідомо.





Зауважимо, що кременчуцькі вболівальників через пандемію коронавірусу позбавили можливості побачити дербі сусідів. У першому колі «Гірник-Спорт» прийняв рішення грати без глядачів, тепер рішення приймає міська влада Кременчука, про при те, що Полтавщина перебуває у помаранчевій зоні.