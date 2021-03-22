Призов на військову строкову службу - відповіді на поширені питання

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Пресслужба Кременчуцького ОМТЦК та СП надала відповіді на найпоширеніші питання про призов на військову строкову службу.



Який вік громадян для проходження військової строкової служби?



18 – 27 років!



Термін проведення призову?



Квітень – Червень (весняний призов) жовтень – грудень (осінній призов).



Який термін строкової військової служби?



Для осіб з вищою освітою – один рік! Для громадян без вищої освіти – півтора роки.



Хто здійснює призов на строкову військову службу?



Слід зазначити, що призов громадян України на строкову військову службу є державною функцією, який організовується та здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки..



Для проведення призову в районах (містах) утворюються призовна комісія, яку очолює голова комісії – заступник голови райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).



Чи надаватиметься відстрочка під час весняного призову для вступу у навчальні заклади?



Ні. Відстрочка для вступу у ВНЗ надавалась у минулому році для абітурієнтів, у зв’язку із перенесенням термінів весняної призивної кампанії на військову строкову службу.



Чи обов’язкове отримання повістки для явки на призовну дільницю?



Ні! Повістка не обов’язкова! Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовник має з’явитись на призовну дільницю у 10-ти денний термін з дня оголошення початку призову.



За яких обставин надається відстрочка від проходження строкової військової служби?



Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

(ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)



Яка відповідальність за ухилення від строкової служби?



За ухилення від проходження військової строкової служби передбачено як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.





Детальніше в Указі Президента та Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» .



