Ferrexpo очікує зростання виробництва окаток у другому півріччі 2021 року

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 129

На перше півріччя запланована модернізація гранулятора, яка збільшить випуск окатишів на 0,5-1 млн т на рік

Група Ferrexpo очікує зростання виробництва окаток у другій половині 2021 року за рахунок модернізації виробництва. Про це свідчать дані фінансового звіту компанії.





У першому півріччі компанія планує виконати модернізацію гранулятора. Це дасть змогу наростити випуск окатишів на 0,5-1 млн т на рік.





Також компанія має намір вивести на ринок додаткові обсяги товарного концентрату для продажу в 2021 році в результаті інвестицій, спрямованих у розширення переробних потужностей у 2020 році.





«Інвестпрограма Ferrexpo націлена на розширення своєї виробничої бази за рахунок інвестицій у різні частини виробничого процесу – як для збільшення обсягів, так і для підвищення якості», – йдеться в повідомленні.



У 2020 році на Біланівському ГЗК компанія почала попередні розкривні роботи в рамках проєкту зі збільшення виробництва окаток до понад 20 млн т на рік.





На четвертий квартал 2021 року заплановано другий етап модернізації дробильно-збагачувальної фабрики, що дасть змогу наростити випуск до понад 12 млн т.





Відзначається, що капітальні інвестиції компанії у 2021 році можуть зрости на 50% у порівнянні з 2020 роком – до $300 млн.