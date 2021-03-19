У Полтаві судитимуть чоловіка, який совком забив до смерті друга, а тіло у килимі вивіз у ліс

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 562

У Полтаві судитимуть чоловіка, який совком забив до смерті друга, а тіло у килимі вивіз у ліс. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Нагадаємо, що сталося це наприкінці грудня.





Двоє товаришів, які жили у сусідніх селах, разом випивали, аж раптом посварилися. Господар дому побив свого гостя совком, а також наніс декілька ударів ножем, від яких потерпілий загинув. Вбивця загорнув його тіло у килим, поклав до багажника своєї машини та вивіз у лісосмугу. Одяг чоловіка спалив, а у хаті прибрав сліди крові. Знайшли покійного за 2 тижні.





Зловмиснику інкримінують умисне вбивство, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.