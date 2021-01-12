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На Полтавщині чоловік вбив знайомого та вивіз тіло у ліс

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 91

 
Покійного розшукували 2 тижні

На Полтавщині чоловік вбив знайомого та вивіз тіло у ліс. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, тіло померлого знайшли 11 січня у селі Полтавського району. 


48-річний чоловік наприкінці грудня поїхав у гості до свого 48-річного товариша. Вони разом відпочивали, посварилися і почали битися. Коли господар будинку зрозумів, що його гість не рухається, завантажив тіло до власного автомобіля та вивіз до лісу, за межі села. Судово-медичні експерти дійшли висновків, що потерпілий помер від тяжкої черепно-мозкової травми.


У поліції відкрили кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство). Зловмисника затримали. Йому обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: вбивство ліс лісосмуга

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