У Кременчуці налічують 1086 активних хворих на COVID-19

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Станом на 13 січня у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 29 санітарних зон, де проживає 1086 містян з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.





У санзонах знаходиться наступна кількість хворих:

№1 – 102 хворих,

№2 – 15 хворих,

№3 – 5 хворих,

№4 – 34 хворих,

№5 – 124 хворих,

№6 – 36 хворих,

№7 – 42 хворих,

№8 – 67 хворих,

№9 – 4 хворих,

№10 – 69 хворих,

№11 – 56 хворих,

№12 – 9 хворих,

№13 – 10 хворих,

№14 – 64 хворих,

№15 – 15 хворих,

№16 – 17 хворих,

№17 – 15 хворих,

№18 – 52 хворих,

№19 – 16 хворих,

№20 – 59 хворих,

№21 – 50 хворих,

№22 – 53 хворих,

№24 – 5 хворих,

№25 – 20 хворих,

№26 – 9 хворих,

№27 – 52 хворих,

№28 – 45 хворих,

№29 – 33 хворих,

№30 – 8 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».