У Кременчуці налічують 1086 активних хворих на COVID-19

Станом на 13 січня у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 29 санітарних зон, де проживає 1086 містян з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.
У санзонах знаходиться наступна кількість хворих:
Мешканці визначених санітарних зон мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».