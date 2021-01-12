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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці налічують 1086 активних хворих на COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 536

 

Діє 29 санітарних зон

Станом на 13 січня у Кременчуці діють карантинні обмеження на території 29 санітарних зон, де проживає 1086 містян з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.


У санзонах знаходиться наступна кількість хворих:

  • №1 – 102 хворих,
  • №2 – 15 хворих,
  • №3 – 5 хворих,
  • №4 – 34 хворих,
  • №5 – 124 хворих,
  • №6 – 36 хворих,
  • №7 – 42 хворих,
  • №8 – 67 хворих,
  • №9 – 4 хворих,
  • №10 – 69 хворих,
  • №11 – 56 хворих,
  • №12 – 9 хворих,
  • №13 – 10 хворих,
  • №14 – 64 хворих,
  • №15 – 15 хворих,
  • №16 – 17 хворих,
  • №17 – 15 хворих,
  • №18 – 52 хворих,
  • №19 – 16 хворих,
  • №20 – 59 хворих,
  • №21 – 50 хворих,
  • №22 – 53 хворих,
  • №24 – 5 хворих,
  • №25 – 20 хворих,
  • №26 – 9 хворих, 
  • №27 – 52 хворих,
  • №28 – 45 хворих,
  • №29 – 33 хворих,
  • №30 – 8 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона карантин

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