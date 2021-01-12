За добу COVID-19 виявили у 7 925 українців, на Полтавщині – у 345

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7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 229 осіб;

летальних випадків – 162;

одужало – 10 192 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 138 764 особи;

одужало – 837 063 особи;

летальних випадків – 20 376;

проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 40 161 випадок захворювання на COVID-19.





Одужав 32 501 (+505) житель області, продовжують лікування 6 835 людей, зокрема 156 дітей.





Всього зареєстровано 825 летальних випадків, нових – 6 (Гадяч – 2; Полтава; Диканський, Лохвицький, Семенівський райони). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 345.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 15 751 (+147),

Кременчук – 5 410 (+58),

Горішні Плавні – 2 027 (+8),

Полтавський район – 1 594 (+14),

Миргород – 1 574 (+12),

Лубни – 1 176 (+12),

Лохвицький район – 1 045 (+5),

Зіньківський район – 920 (+12),

Пирятинський район – 768 (+6),

Котелевський район – 747,

Глобинський район – 672 (+2),

Кременчуцький район – 662 (+5),

Новосанжарський район – 649 (+3),

Диканський район – 595 (+3),

Карлівський район – 585,

Миргородський район – 554 (+6),

Шишацький район – 527 (+1),

Хорольський район – 520,

Кобеляцький район – 502 (+1),

Решетилівський район – 477 (+6),

Гадяч – 461 (+9),

Семенівський район – 404 (+4),

Великобагачанський район – 380 (+3),

Чутівський район – 328 (+1),

Машівський район – 323 (+10),

Козельщинський район – 297 (+3),

Гадяцький район – 278 (+11),

Лубенський район – 274 (+1),

Гребінківський район – 232 (+2),

Оржицький район – 216,

Чорнухинський район – 213.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!