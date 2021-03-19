Захворюваність у Кременчуці «поповзла вгору»: ми у помаранчевій зоні епіднебезпеки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 065 Коментарів: 3

Кременчук за індикаторними показниками знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Про це сказав очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Проте ситуація із захворюваністю у нашому місті краща, ніж у середньому по Полтавщині.









Протягом поточного тижня у Кременчуці виявили 151 випадок захворювання на COVID-19 (для порівняння на попередньому тижні – 109).





- Якщо казати по статистиці за період з 1 січня поточного року, то це майже «рекорд», – повідомив Максим Середа про ковідні показники у Кременчуці. – У нас більше був один тиждень – це з 8 січня по 14 – 182 випадки. А так у нас було від 50 до 100 випадків в середньому за тиждень.





Зараз 354 хворих на коронавірусну хворобу лікуються амбулаторно, 61 – в інфекційних шпиталях. Всього у місті налічуть 6268 випадків захворювання на COVID-19, одужало 5699 кременчужан, на жаль, 169 людей померло.





Експрес-тести для виявлення COVID-19 у Кременчуці є в достатній кількості – 15000 шт, вони в наявності у всіх лікарів первинної ланки (сімейних та педіатрів) і у приймальних відділеннях міських лікарень.





Також «поповзла вгору» і захворюваність на ГРВІ: за останній тиждень лікарі такий діагноз поставили 305 дорослим та 720 дітям (попереднього тижня – 244 дорослим та 490 дітям). Щодо загальної захворюваності на ГРВІ, то показник до епідпорогу по Полтавській області становить 94,9%, а у Кременчуці – 73,8%.





З пневмонією у стаціонарних відділеннях нашого міста проходять лікування 94 дорослих пацієнта, 34 з них – у важкому стані:

в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» – 45 осіб, 26 у важкому стані;

у І міській лікарні ім. Богаєвського – 34 пацієнта, 7 «важких»;

у лікарні «Придніпровській» – 8, одна людина на кисневій терапії;

у міській дитячій лікарні з пневмоніями лежить 7 дітей, у важкому стані маленьких пацієнтів немає.

Завантаженість ліжок з киснем в Полтавській області становить 27,8%, у Кременчуці – 12%.





Мер Віталій Малецький закликав кременчужан та гостей міста дотримуватися карантинних вимог:





- Якщо ми будемо це робити, лікарі будуть справлятися. Лікарні всім необхідних забезпечені, ми з вами пройшли другу хвилю. Ми маємо зараз порівняно досить непогану динаміку, але якщо самі кременчужани не будуть дотримуватися вимог, це буде тривати недовго. Ми бачимо це на прикладі Полтави, Києва, коли вже вводиться червона зона, локдаун, на два тижні все зупиняється. Ми собі дозволити зупинятися не можемо. Тому, будь ласка, давайте з простого: маски, чистих рук, дезінфекції – і все. І тоді не треба буде знову сідати на цей локдаун, не треба буде сидіти по домівках.