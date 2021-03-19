Захворюваність у Кременчуці «поповзла вгору»: ми у помаранчевій зоні епіднебезпеки

Збільшилась і кількість випадків ГРВІ, і COVID-19 – за показниками добираємося до місцевих антирекордів
Кременчук за індикаторними показниками знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Про це сказав очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Проте ситуація із захворюваністю у нашому місті краща, ніж у середньому по Полтавщині.
Протягом поточного тижня у Кременчуці виявили 151 випадок захворювання на COVID-19 (для порівняння на попередньому тижні – 109).
Зараз 354 хворих на коронавірусну хворобу лікуються амбулаторно, 61 – в інфекційних шпиталях. Всього у місті налічуть 6268 випадків захворювання на COVID-19, одужало 5699 кременчужан, на жаль, 169 людей померло.
Експрес-тести для виявлення COVID-19 у Кременчуці є в достатній кількості – 15000 шт, вони в наявності у всіх лікарів первинної ланки (сімейних та педіатрів) і у приймальних відділеннях міських лікарень.
Також «поповзла вгору» і захворюваність на ГРВІ: за останній тиждень лікарі такий діагноз поставили 305 дорослим та 720 дітям (попереднього тижня – 244 дорослим та 490 дітям). Щодо загальної захворюваності на ГРВІ, то показник до епідпорогу по Полтавській області становить 94,9%, а у Кременчуці – 73,8%.
З пневмонією у стаціонарних відділеннях нашого міста проходять лікування 94 дорослих пацієнта, 34 з них – у важкому стані:
Завантаженість ліжок з киснем в Полтавській області становить 27,8%, у Кременчуці – 12%.
Мер Віталій Малецький закликав кременчужан та гостей міста дотримуватися карантинних вимог: