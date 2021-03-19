Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Захворюваність у Кременчуці «поповзла вгору»: ми у помаранчевій зоні епіднебезпеки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 065 Коментарів: 3

 

Збільшилась і кількість випадків ГРВІ, і COVID-19 – за показниками добираємося до місцевих антирекордів

Кременчук за індикаторними показниками знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Про це сказав очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Проте ситуація із захворюваністю у нашому місті краща, ніж у середньому по Полтавщині.


Полтавщина опинилась у помаранчевій зоні: МОЗ оновило дані


Протягом поточного тижня у Кременчуці виявили 151 випадок захворювання на COVID-19 (для порівняння на попередньому тижні – 109).


- Якщо казати по статистиці за період з 1 січня поточного року, то це майже «рекорд», – повідомив Максим Середа про ковідні показники у Кременчуці. – У нас більше був один тиждень – це з 8 січня по 14 – 182 випадки. А так у нас було від 50 до 100 випадків в середньому за тиждень.


Зараз 354 хворих на коронавірусну хворобу лікуються амбулаторно, 61 – в інфекційних шпиталях. Всього у місті налічуть 6268 випадків захворювання на COVID-19, одужало 5699 кременчужан, на жаль, 169 людей померло.


Експрес-тести для виявлення COVID-19 у Кременчуці є в достатній кількості – 15000 шт, вони в наявності у всіх лікарів первинної ланки (сімейних та педіатрів) і у приймальних відділеннях міських лікарень.


Також «поповзла вгору» і захворюваність на ГРВІ: за останній тиждень лікарі такий діагноз поставили 305 дорослим та 720 дітям (попереднього тижня – 244 дорослим та 490 дітям). Щодо загальної захворюваності на ГРВІ, то показник до епідпорогу по Полтавській області становить 94,9%, а у Кременчуці – 73,8%.


З пневмонією у стаціонарних відділеннях нашого міста проходять лікування 94 дорослих пацієнта, 34 з них – у важкому стані:

  • в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» – 45 осіб, 26 у важкому стані;
  • у І міській лікарні ім. Богаєвського – 34 пацієнта, 7 «важких»;
  • у лікарні «Придніпровській» – 8, одна людина на кисневій терапії;
  • у міській дитячій лікарні з пневмоніями лежить 7 дітей, у важкому стані маленьких пацієнтів немає.

Завантаженість ліжок з киснем в Полтавській області становить 27,8%, у Кременчуці – 12%.


Мер Віталій Малецький закликав кременчужан та гостей міста дотримуватися карантинних вимог:


- Якщо ми будемо це робити, лікарі будуть справлятися. Лікарні всім необхідних забезпечені, ми з вами пройшли другу хвилю. Ми маємо зараз порівняно досить непогану динаміку, але якщо самі кременчужани не будуть дотримуватися вимог, це буде тривати недовго. Ми бачимо це на прикладі Полтави, Києва, коли вже вводиться червона зона, локдаун, на два тижні все зупиняється. Ми собі дозволити зупинятися не можемо. Тому, будь ласка, давайте з простого: маски, чистих рук, дезінфекції – і все. І тоді не треба буде знову сідати на цей локдаун, не треба буде сидіти по домівках.
ПО ТЕМІ:

Центральну районну лікарню включать у резерв як тимчасовий ковідний шпиталь

4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: freepik.com
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ заболеваемость карантин
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

20
limon4ik:
Сьогодні, 14:25

 Три тижні тому їздив до Дніпра маршруткою від Амстора, скільки людей як ви думаєте було у масках у маршрутціmask...двоє, зі мною, водій по місту одягнув, за містом зняв,  маршрутка повна, водій чхає, так що всі шмарклі збігають по боковому склу,triumph, через три дні заболіло горло з субфебральною температурою, до лікарів не звертався, але без ускладнень пройшло, що тут скажеш, громадянської відповідальності у нашого люду нуль цілих і т.д., "на жаль..."


31 6
375
vortex:
Сьогодні, 14:57

Я так дивлюсь знову просувають нарратив "царь то боярє гарні - холопи погані"smile

 

Невдала спроба перекласти політичну та фахову некомпетентність на простих гроданян. Коли придумаєте щось краще - приходьте на перезалікsmile. Це вже було


18 10
310
shoni1970:
Сьогодні, 15:37

А чому мер не каже навіщо він дозволив хресну ходу, через все місто, в неділю? Чи молитву прирівняли до щеплення на законодавчому рівні?


13 2
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх