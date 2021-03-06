Кременчуцька райдержадміністрація віддала в оренду землю - справою займається прокуратура

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Кременчуцька прокуратура пред’явила позовну заяву до Господарського суду Полтавської області про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки водного фонду. За інформацією пресслужби прокуратури, земельна ділянка площею понад 340 га, вартістю майже 173 млн грн. Прокуратура вимагає повернути земельну ділянку у державну власність.

Прокуратура встановила, що у 2010 році між Кременчуцькою районною державною адміністрацією та місцевим товариством укладено договір оренди. Згідно з договором земельну ділянку, розташовану за межами населеного пункту Келебердянської сільської ради, надали в оренду товариству на 20 років для рибогосподарських потреб. Однак районна держадміністрація не мала права розпоряджатися земельною ділянкою, вказані повноваження Земельним кодексом України віднесено до компетенції обласних державних адміністрацій.

З метою відновлення порушених інтересів держави прокуратура звернулася до суду. Наразі Господарським судом Полтавської області відкрито провадження у справі.