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Кременчук, Культура, Кременчуг

Дар, гармонія і шоколад: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 282

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Сергей Бакшеев «Побег в прошлое»

Автокатастрофа назавжди позбавила Пашу можливості жити повноцінно. Інвалід, що втратив пам’ять, викинутий на перефирію суспільства – його притулком стає інтернат. Здавалося, доля хлопця вирішена. Але Паша виявляє в себе особливий дар – містичну здатність знерухомлювати людей. Дар обертається на прокляття: Паша стає знаряддям в руках бандитів. Вони використовують хлопця, щоб чинити злочини. Але пам’ять починає повертатися до Павла. І невдовзі він згадає все.

Ларрі Сенн «Ліфт настрою»

Настрій – потужний важіль та рушій успіху, Механізм, за яким змінюється настрій, вельми схожий на принцип руху ліфта: то підіймає вгору, до найвищих поверхів, то опускає донизу. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. Щодня ми гасаємо вгору-вниз на «ліфті настрою», встигаючи побувати в найрізноманітніших емоційних станах.

Хіба ж не цікаво дізнатися, які саме кнопки слід натискати, щоб якнайдовше затримуватися на верхніх поверхах? Там, де панують щастя, гармонія і спокій. Там, де ми почуваємося «вище неба»…

  
 

«Львів. Шоколад. Кам’яниці»

Це збірка, яка при відкриває таємниці галицької столиці. Це десять зворушливих оповідань від відомих письменниць, овіяні романтикою та чарами міста, де колись цокотіли підковами коні, шаруділи шатами львівські пані, пливучи по бруківці, а згодом – дзеленчав старий трамвай…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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