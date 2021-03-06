Дар, гармонія і шоколад: що кременчужанам почитати на вихідних

Ларрі Сенн «Ліфт настрою»

Настрій – потужний важіль та рушій успіху, Механізм, за яким змінюється настрій, вельми схожий на принцип руху ліфта: то підіймає вгору, до найвищих поверхів, то опускає донизу. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. Щодня ми гасаємо вгору-вниз на «ліфті настрою», встигаючи побувати в найрізноманітніших емоційних станах.

Хіба ж не цікаво дізнатися, які саме кнопки слід натискати, щоб якнайдовше затримуватися на верхніх поверхах? Там, де панують щастя, гармонія і спокій. Там, де ми почуваємося «вище неба»…