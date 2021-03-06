Дар, гармонія і шоколад: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Сергей Бакшеев «Побег в прошлое»
Автокатастрофа назавжди позбавила Пашу можливості жити повноцінно. Інвалід, що втратив пам’ять, викинутий на перефирію суспільства – його притулком стає інтернат. Здавалося, доля хлопця вирішена. Але Паша виявляє в себе особливий дар – містичну здатність знерухомлювати людей. Дар обертається на прокляття: Паша стає знаряддям в руках бандитів. Вони використовують хлопця, щоб чинити злочини. Але пам’ять починає повертатися до Павла. І невдовзі він згадає все.
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Ларрі Сенн «Ліфт настрою»
Настрій – потужний важіль та рушій успіху, Механізм, за яким змінюється настрій, вельми схожий на принцип руху ліфта: то підіймає вгору, до найвищих поверхів, то опускає донизу. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. Щодня ми гасаємо вгору-вниз на «ліфті настрою», встигаючи побувати в найрізноманітніших емоційних станах.
Хіба ж не цікаво дізнатися, які саме кнопки слід натискати, щоб якнайдовше затримуватися на верхніх поверхах? Там, де панують щастя, гармонія і спокій. Там, де ми почуваємося «вище неба»…
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«Львів. Шоколад. Кам’яниці»
Це збірка, яка при відкриває таємниці галицької столиці. Це десять зворушливих оповідань від відомих письменниць, овіяні романтикою та чарами міста, де колись цокотіли підковами коні, шаруділи шатами львівські пані, пливучи по бруківці, а згодом – дзеленчав старий трамвай…