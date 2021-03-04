Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Споживач

Як працюватиме ЦНАП на Міжнародний жіночий день

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 212

 

З 9 березня ЦНАП працює згідно з графіком 

Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи на Міжнародний жіночий день. Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде працювати за наступним графіком:


Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
5-6 березня – згідно з графіком,
7-8 березня – вихідний день,
з 9 березня – згідно з графіком.


Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
5-6 березня – згідно з графіком,
7-8 березня – вихідний день,
з 9 березня – згідно з графіком.


Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
6-8 березня – вихідний день,
з 9 березня – згідно з графіком.


Сектор у с. Потоки:
6-8 березня – вихідний день,
з 9 березня – згідно з графіком.


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх