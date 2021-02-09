На Дніпрі пес провалився під кригу і потонув

21 лютого у центрі Кременчука собака провалився під кригу на Дніпрі та потонув.
Рятувальники прибули на набережну в «Придніпровському» парку, але не змогли нічим допомогти — собака вже потонув.
Як повідомляють у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області, власник собачки не одразу зателефонував рятувальникам — сподівався на те, що пес сам вибереться.
Рятувальники нагадують, що кожна секунда для порятунку важлива. В таких ситуаціях необхідно одразу телефонувати за номером 101.