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На Дніпрі пес провалився під кригу і потонув

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 1 944

 Господар пізно звернувся за допомогою 

21 лютого у центрі Кременчука собака провалився під кригу на Дніпрі та потонув. 


Рятувальники прибули на набережну в «Придніпровському» парку, але не змогли нічим допомогти — собака вже потонув. 


Як повідомляють у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області, власник собачки не одразу зателефонував рятувальникам — сподівався на те, що пес сам вибереться.


Рятувальники нагадують, що кожна секунда для порятунку важлива. В таких ситуаціях необхідно одразу телефонувати за номером 101.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: собака провалился крига рятувальники
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