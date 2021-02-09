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22 лютого світла не буде на більш ніж на 150 кременчуцьких вулицях

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 1 688

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Олеся Древаля;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Плєханова;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Солов'їна;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Шостаковича.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича 81-106, 139;
  • вул. Гайдамацька, 72-95, 86-147;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Марка Вовчка, 1-28;
  • вул. Олексія Древаля, 115-173, 142-223;
  • вул. Великокохнівська, 3-9;
  • вул. Якова Петруся, 29-138;
  • вул. Рокитнянська, 29-39;
  • пров. Размислова.
  • вул. Ватутіна, 19/22, 74-90;
  • пров. Толстого, 24-30;
  • Матросова, 82-92;
  • пров. Тесленка;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Луговий;
  • пр. Луговий;
  • пров. Калиновий;
  • вул. Заводська;
  • вул. Художня;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Східна;
  • вул. Добролюбова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Радищева;
  • вул. Правобережна;
  • вул. Приходька;
  • пров. Алєксєєва;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • пров. Правобережний;
  • пров. Мирний;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Чечелівський;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Остапа Вишні;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Єсєніна;
  • пров. Чигиринський;
  • пров. Шкільний;
  • вул. Кохнівська, 44-65;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Салганна;
  • вул. Бетонна;
  • вул. Солдатська;
  • пров. Межовий;
  • вул. Лебедина, 55-88, 6-74;
  • вул. Котляревського, 4-24;
  • пров. Котляревського, 1-17;
  • пров. Танковий;
  • пров. Травневий;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • пров. Приозерний;
  • пров. Шишкіна;
  • пр. Мічуріна;
  • пр. Зерновий;
  • вул. Макаренка;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • пров. Літературний;
  • вул. Індустріальна, 100-135,
  • вул. Ціолковського, 48-204,
  • пров. Індустріальний;
  • вул. Переяслівська, 39-55;
  • вул. Арсенальна, 2-4;
  • вул. Чкалова, 3-18;
  • пров.Турбінний;
  • вул. Приходька, 1-14, 99-109;
  • вул. Світанкова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Садківська;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Різдвяна;
  • пров. Космічний;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Патаржинського;
  • пров. Технічний;
  • пров. Перекопський;
  • вул. Олександрійська, 2;
  • вул. Верхньодніпровська, 27-47;
  • пров. Приходька;
  • пров. Літературний;
  • вул. Східна, 13-38;
  • вул. Новосхідна, 16-36;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • пров. Академіка Герасимовича;
  • пров. Максима Рильського;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Хорольська;
  • пров. Козачий;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Сороченський;
  • пров. Фабричний;
  • туп. Хорольський;
  • вул. Цегельна;
  • вул. Зарічна;
  • пров. Сінний;
  • пров. Корнійчука;
  • пров. Медовий;
  • пров. Дорожний;
  • пров. Будівельний;
  • туп. Сінний;
  • вул. Чкалова, 60-135;
  • вул. Новокагамлицька, 2-47;
  • вул. Сєрова, 5-46;
  • вул. Продольна, 1/13-23;
  • пров. Кагамлицький;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Інтернаціональний;
  • пров. Ювілейний;
  • пров. Осипенка;
  • пров. Продольний;
  • пров. Ланковий;
  • просп. Свободи, 92/17, 94/28, 96, 98, 104;
  • вул. Вадима Бойка, 24, 26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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