Зорі запалали: гурт «Беz обмежень» підкорив Кременчук потужною музикою

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Фото: Артем Коваленко

20 лютого рок-гурт «Беz обмежень» дав у нашому місті два концерти. Один із них відвідав «ТелеграфЪ». «Беz обмежень» вже вп’яте приїхали у Кременчук, на цей раз – у рамках туру «Краще».

Це був перший концерт, який я відвідала після припинення жорстких карантинних обмежень, і карантин дійсно вніс свої корективи у всі сфери нашого життя. Люди сиділи у залі в масках, а кожні два місця були перетягнуті стрічками, аби глядачі дотримувалися дистанції.

Музиканти підкорили Кременчук потужною музикою, проте був і мінус у їхньому виступі – концерт затримався на пів години і кременчужани з нетерпінням аплодували, бажаючи скоріше побачити артистів. Проте, вийшовши на сцену, вони запалили глядачів – і от уже Кременчук співав разом з ними.





Як поділився фронтмен гурту Сергій Танчинець, «Беz обмежень» зараз одночасно гастролює у двох турах, один з яких – «Мільярди», на підтримку нового однойменного альбому. Він зізнався, що нові пісні поступово витісняють старі, проте забувати про них не хочеться. Тому музиканти обрали для себе формат «Краще» та у своє задоволення виконують на концертах ті композиції, які давно не грали, а «вони ж такі класні».





Тур «Мільярди» мав завершитися у серпні 2020 року в Києві, але завадив карантин: і артисти встигли відіграти лише 80 концертів із 140. У той час на карантині, коли він не співав, Сергій Танчинець подався танцювати і взяв участь у проєкті «Танці з зірками». Вокаліст пожартував, що планував дійти до третього ефіру, і був у шоці, коли несподівано для себе дійшов до 11.









На сцені встановили великий екран, тож відеоряд на ньому доповнював та підсилював виступ гурту, створюючи особливу атмосферу





За словами Сергія Танчинця, пісня Underground «зробила» гурт «Беz обмежень». Крім того, саме вона допомогла Сергію знайти дружину та матір двох його дітей. Це єдина англомовна композиція в репертуарі групи.





Гітарист Андрій Радько викладався на повну (як і всі музиканти на сцені), а дами з залу кричали, що він класний





Червоною ниткою через увесь вечір пройшла тема патріотизму. На початку свого виступу хвилиною мовчання виконавці разом з глядачами вшанували Героїв Небесної Сотні та згадали наших земляків, кременчужан Андрія Покладова, Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнка, які загинули, захищаючи Україну. В їхню честь пролунала пісня «Моя країна».













Соліст Сергій Танчинець розповів, що у гурту була 4-річна творча криза, проте саме події на Майдані у Києві, коли українці стали на захист своєї гідності та національних ідеалів, надихнули їх творити, писати нові пісні. І першою після такої довгої перерви народилася пісня «Налий мені вина».









А наприкінці виступу «Беz обмежень» зіграли композицію «Героям» та присвятили її не лише українцям, які бережуть незалежність нашої країни, а й братському білоруському народу. В пам’ять про революцію у Білорусі частина цієї пісні перекладена на білоруську мову, у цьому групі «Беz обмежень» допоміг музикант Лявон Вольський.

- Ми маємо цінувати, любити й поважати свою армію, бо інакше будемо годувати чужу. Тому ця пісня про героїв, які беруть у руки зброю і фізично знаходяться на війні, захищаючи нашу країну. На війні не з фільмів чи книжок – а справжній, – сказав Сергій Танчинець про пісню «Героям» та додав, що місце України, як і Білорусі, серед європейських країн.





Музиканти виконали для кременчужан дві композиції на біс та пообіцяли приїхати до нашого міста ще. Після завершення концерту глядачі аплодували виконавцям стоячи.

Під час останньої пісні кременчужани ввімкнули ліхтарики на телефонах – і у залі зорі запалали



