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На Крюківському мосту ДТП: рух ускладнено

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 1 406

 Рух регулюють

На Крюківському мосту сталося ДТП за участю 2-х автівок, повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Рух ускладнений, його регулюють.


На місці працюють патрульні.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Крюківський міст
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