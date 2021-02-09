До Всесвітнього дня екскурсовода: у Кременчуці з'явився новий туристичний маршрут

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 620

До нього входить 10 локацій, а розрахований він на день

У Кременчуці з'явився новий турпродукт – маршрут «Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі». Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.





До маршруту входить 10 об’єктів, серед яких парк Миру, Міський сад, Придніпровський парк, палац імені Котлова, Свято-Миколаївський храм, сквер імені Олега Бабаєва. У його межах туристи можуть познайомитися з парками, архітектурними пам’ятками та гастрономією Кременчука.





- Кременчук зазвичай асоціюється з промисловістю. Але екскурсоводи хочуть показати його іншим, цікавішим. Місто нині славиться найбільш облаштованими парками в області. Також це місто має свої гастрономічні традиції. А ще намагалися висвітлити багатовікову історію Кременчука, – пояснює співрозробниця маршруту Анна Шендрик.





Маршрут розрахований на день, але за бажанням туристи можуть його варіювати. У місті є, де зупинитися. Нині будується чимало турбаз на березі Дніпра, в районі заповідної зони. Анна Шендрик радить пройти його у теплу пору року.





- Кременчук дивує, коли ми починаємо відходити від центральних вулиць. У віддалених районах є чимало старих будівель XVIII-XIX століть. Є конкретні пам’ятки, які збереглися з того часу. Річка Дніпро додає промисловому місту природних цікавинок. Це і є фішкою Кременчука, – сказав спірозробник маршруту Артут Ароян.





Турмаршрут розроблений на замовлення департаменту культури і туризму облдержадміністрації та реалізується за його підтримки. Скористатися ним можуть всі охочі. Приурочили його презентацію до Всесвітнього дня екскурсовода, який відзначають 21 лютого.





- Вирішили відійти від традиційного формату відзначення Всесвітнього дня екскурсовода з врученням грамот і відзнак. А ще за період карантину люди засумували за подорожами. Вирішили презентувати щось нове, а саме цей туристичний маршрут. У майбутньому екскурсоводи зможуть ним скористатися, щоб залучити якомога більше туристів на Полтавщину. І, до слова, це наш перший пілотний проєкт після жорсткого тривалого карантину. І сподіваюся, що ковід мине і туристична галузь запрацює на повну, – розповіла начальник відділу туризму і розвитку музейної справи департаменту культури і туризму облдержадміністрації Лілія Федорченко.





Маршрут можна буде знайти в вільному доступі на сайті департаменту культури і туризму найближчим часом. У маршруті чітко прописана технологічна карта, всі місця, які можна відвідати, їхнє розташування, короткий опис кожного об’єкта.