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На Полтавщині судитимуть вітчима, який зарубав сокирою сплячого пасинка

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 071

 

Після вбивства чоловік намагався покінчити з життям

На Полтавщині судитимуть вітчима, який зарубав сокирою сплячого пасинка. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, вбивство сталося наприкінці січня. 


47-річний полтавець, знаходячись вдома у стані алкогольного сп’яніння, лезом сокири вдарив по голові 32-річного пасинка, який спав у кімнаті. Після скоєного вітчим зателефонував у поліцію, повідомив про вбивство, та до приїзду правоохоронців намагався покінчити з життям.


Правоохоронці встановили, що конфлікт між чоловіками стався через поведінку пасинка, який ніде не працював та часто виносив із дому цінні речі.


Полтавцю інкримінують умисне вбивство, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суду чоловік очікуватиме під вартою. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: woodcutterhq.com
Теги: суд вбивство сокира
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