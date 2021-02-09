У Кременчуці вшанують подвиг учасників Революції Гідності

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Захід запланований на 20 лютого
20 лютого у Кременчуці відбудеться мітинг присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
О 10.00 відбудеться захід біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, що на вул. Соборній.