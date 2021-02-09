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Кременчук, Афіша

У Кременчуці вшанують подвиг учасників Революції Гідності

Сьогодні, 07:12 Переглядів: 619

 

Захід запланований на 20 лютого

20 лютого у Кременчуці відбудеться мітинг присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.


О 10.00 відбудеться захід біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, що на вул. Соборній.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Революція гідності
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