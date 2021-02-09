За підтримки уряду Данії: за €12,7 млн на Раківці модернізують мережу теплопостачання

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 367 Коментарів: 8

Кременчук отримав перший серед кількох грант від DSIF (за підтримки уряду Данії)* в Україні, а також кредит від НЕФКО на модернізацію мережі централізованого теплопостачання у нашому місті. 16 лютого підписали відповідні договори. Проєкт має забезпечити опаленням близько 25 тисяч мешканців Раківки, на якиу припадає 10% споживачів системи теплопостачання у Кременчуці.





Завдяки цій підтримці на Раківці збудують дві нові котельні (одна з них працюватиме на біопаливі, що зменшить викиди в атмосферу вуглекислого газу на 10 500 тонн), 122 індивідуальних теплових пунктів, прокладуть 32 км теплових мереж, проведуть модернізацію системи опалення у будинках.





Як стало відомо під час офіційної частини заходу, наразі розпочинається робота над розробкою тендерної документації проєкту. Упродовж поточного року проведуть тендер, аби визначити, хто стане виконавцем проєкту модернізації мережі централізованого теплопостачання у Кременчуці. У 2022 році мають розпочатися будівельно-монтажні роботи, а вже в опалювальний період 2022–2023 років планують провести запуск обладнання.





Загальний обсяг інвестицій у проєкт складе 12,7 млн євро. Інвестиційний грант DSIF становить 4,45 млн євро, позика від НЕФКО – 6 млн євро, а власний внесок Кременчука становитиме приблизно 2,25 млн євро. Крім того, DSIF також надасть 350 000 євро на технічну допомогу. Грантове фінансування сплачуватимуть безпосередньо підрядникам, які стануть переможцями тендерів і обиратимуться відповідно до керівництва НЕФКО із закупівель.





Серед багатьох системних удосконалень встановлять котел на біомасі потужністю 4 МВт, використовуючи наявні місцеві біоресурси. Очікується, що вдосконалення потужностей централізованого теплопостачання на близько 44 МВт матиме позитивний вплив на клімат, що призведе до зниження обсягів споживання газу та, як результат, зменшення викидів вуглекислого газу на понад 10 500 тонн.





Довідка





Як повідомлялося раніше, одна з котелень потужністю 24 мВт буде розташована на вулиці Республіканській (у районі прохідної вагонзаводу), 4 мВт її потужності — це котел на біопаливі (агропетели), 20 мВт — газовий котел.





Друга котельня розташується на вулиці Космічній, її потужність 20 мВт, паливо — газ. Систему опалення закільцюють, і в теплу пору року мікрорайон зможе обслуговувати лише одна одна котельня - на біопаливі.









*Данська програма фінансування сталої інфраструктури Даніда (DSIF), що фінансується Міністерством закордонних справ Данії, надає грантові кошти для некомерційних проєктів сталого розвитку в країнах, що розвиваються, з доходом на душу населення меншим за 3995 доларів США. Цей проєкт централізованого теплопостачання є першою інвестицією DSIF, яка буде надана українському місту.