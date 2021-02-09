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Топ новина, Кременчук, Споживач, Україна, Світ

За підтримки уряду Данії: за €12,7 млн на Раківці модернізують мережу теплопостачання

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 367 Коментарів: 8

 

Збудують дві нові котельні, 122 індивідуальних теплових пунктів, прокладуть 32 км теплових мереж

Кременчук отримав перший серед кількох грант від DSIF (за підтримки уряду Данії)* в Україні, а також кредит від НЕФКО на модернізацію мережі централізованого теплопостачання у нашому місті. 16 лютого підписали відповідні договори. Проєкт має забезпечити опаленням близько 25 тисяч мешканців Раківки, на якиу припадає 10% споживачів системи теплопостачання у Кременчуці.


Завдяки цій підтримці на Раківці збудують дві нові котельні (одна з них працюватиме на біопаливі, що зменшить викиди в атмосферу вуглекислого газу на 10 500 тонн), 122 індивідуальних теплових пунктів, прокладуть 32 км теплових мереж, проведуть модернізацію системи опалення у будинках.


Як стало відомо під час офіційної частини заходу, наразі розпочинається робота над розробкою тендерної документації проєкту. Упродовж поточного року проведуть тендер, аби визначити, хто стане виконавцем проєкту модернізації мережі централізованого теплопостачання у Кременчуці. У 2022 році мають розпочатися будівельно-монтажні роботи, а вже в опалювальний період 2022–2023 років планують провести запуск обладнання.


Загальний обсяг інвестицій у проєкт складе 12,7 млн євро. Інвестиційний грант DSIF становить 4,45 млн євро, позика від НЕФКО – 6 млн євро, а власний внесок Кременчука становитиме приблизно 2,25 млн євро. Крім того, DSIF також надасть 350 000 євро на технічну допомогу. Грантове фінансування сплачуватимуть безпосередньо підрядникам, які стануть переможцями тендерів і обиратимуться відповідно до керівництва НЕФКО із закупівель. 


Серед багатьох системних удосконалень встановлять котел на біомасі потужністю 4 МВт, використовуючи наявні місцеві біоресурси. Очікується, що вдосконалення потужностей централізованого теплопостачання на близько 44 МВт матиме позитивний вплив на клімат, що призведе до зниження обсягів споживання газу та, як результат, зменшення викидів вуглекислого газу на понад 10 500 тонн.


Довідка


Як повідомлялося раніше, одна з котелень потужністю 24 мВт буде розташована на вулиці Республіканській (у районі прохідної вагонзаводу), 4 мВт її потужності — це котел на біопаливі (агропетели), 20 мВт — газовий котел.


Друга котельня розташується на вулиці Космічній, її потужність 20 мВт, паливо — газ. Систему опалення закільцюють, і в теплу пору року мікрорайон зможе обслуговувати лише одна одна котельня - на біопаливі.


*Данська програма фінансування сталої інфраструктури Даніда (DSIF), що фінансується Міністерством закордонних справ Данії, надає грантові кошти для некомерційних проєктів сталого розвитку в країнах, що розвиваються, з доходом на душу населення меншим за 3995 доларів США. Цей проєкт централізованого теплопостачання є першою інвестицією DSIF, яка буде надана українському місту.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Раковка отопление НЕФКО
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Коментарі: 8

57
Athom_one:
Сьогодні, 09:13

Звучит конечно хорошо, и также мост вроде реально хотят строить. Но пока это все "говорили-балакали", ждем начала работ.


18 0
209
1
romix:
Сьогодні, 09:22

Судя по фото - уряд Дании представляют ЮраШ и ВиталяМ.

Чего они на фото делают, да еще и посередине? В чем их заслуга?


47 1
38
Snake1908:
Сьогодні, 09:46

Цитата: romix
Чего они на фото делают, да еще и посередине? В чем их заслуга?
Кто ещё возьмёт кредит в евро и повесит его на город? За тролейбусы платить денег нет, переносили оплату, и тут ещё один кредит. 


24 0
256
Piton78:
Сьогодні, 10:10

О знову "двое из ларца" все фото споганили! Ідея гарна і головне потрібна, але одне і головне питання уряд Данії буде контролювати витрати коштів і перевіряти ціни на закупки і послуги? А то судячи по задоволенним пикам двох "місцевих меценатів" вони вже половину коштів в думках собі розділили!


22 0
459
shtai:
Сьогодні, 10:18

Цитата: Piton78

А то судячи по задоволенним пикам двох "місцевих меценатів" вони вже половину коштів в думках собі розділили!

Я Вам більше скажу - вони вже їх витратили. Згадайте вікна в ДЮСШ.

 

P.S. Проценко віце-мер з питань соц.мереж? Чому він весь час в "телефоні"? Що він взагалі забув тут? В нього немає роботи згідно своїх зобов'язань?

 

P.S.S. Щойно побачив, що Телеграф вже в Google News. Поздоровляю, вас там дійсно не вистачало.


11 0
97
belka2:
Сьогодні, 10:18

Тепер і Раківку риптилоїди взяли під зовнішнє управління, треба виходити на мітинги, щоб відмовлятись від цих буржуазних грошей ....


5 1
159
evgeniys:
Сьогодні, 12:15

Ну всё, теперь пеллеты в городе подорожают anguished smile


5 0
52
GAndy:
Сьогодні, 14:04

Посмотрим. Ждать немного осталось.

Кстати, мост в марте начинают строить?


1 0

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