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Кременчуцька пенсіонерка віддала шахрайці 8 000 гривень за «спеціальні окуляри»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 476

 
Жінці сказали, що у неї підвищений тиск в очах

Кременчуцька пенсіонерка віддала шахрайці 8 000 гривень за «спеціальні окуляри». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 71-річна жінка звернулася 4 лютого. 


Потерпіла розповіла, що 2 лютого близько 10.00 до неї додому на вул. Велика Набережна прийшла невідома, яка представилася офтальмологинею. Псевдолікарка запропонувала пенсіонерці перевірити зір, а потім повідомила, що у неї підвищений тиск в очах. 


«Ліки» у шахрайки також знайшлися. Вона продала бабусі «дешеві» окуляри за 8 000 гривень.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахраї шахрайство пенсіонери окуляри

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