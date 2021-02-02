Кременчуцька пенсіонерка віддала шахрайці 8 000 гривень за «спеціальні окуляри»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 476

Жінці сказали, що у неї підвищений тиск в очах

Кременчуцька пенсіонерка віддала шахрайці 8 000 гривень за «спеціальні окуляри». Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 71-річна жінка звернулася 4 лютого.





Потерпіла розповіла, що 2 лютого близько 10.00 до неї додому на вул. Велика Набережна прийшла невідома, яка представилася офтальмологинею. Псевдолікарка запропонувала пенсіонерці перевірити зір, а потім повідомила, що у неї підвищений тиск в очах.





«Ліки» у шахрайки також знайшлися. Вона продала бабусі «дешеві» окуляри за 8 000 гривень.