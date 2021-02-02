На Полтавщині розшукують 12-річного хлопчика

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 700

Максим Колявсєв пішов з дому 4 лютого та не повернувся

На Полтавщині розшукують 12-річного хлопчика. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, Максим Колявсєв пішов з дому 4 лютого та не повернувся. Хлопець живе у Решетилівці.





Прикмети дитини: зріст 140-145 см, середньої статури, волосся світло-русяве, коротке.

Був одягнений: у шапку темно-синього кольору, куртку з капюшоном сірого кольору, штани темно-сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.





Якщо ви знаєте, де знаходиться Максим, повідомте до поліції за тел. (05363) 2-50-72, 0667429033, або «102».