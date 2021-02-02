Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Надзвичайні новини

На Полтавщині розшукують 12-річного хлопчика

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 700

 

Максим Колявсєв пішов з дому 4 лютого та не повернувся

На Полтавщині розшукують 12-річного хлопчика. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, Максим Колявсєв пішов з дому 4 лютого та не повернувся. Хлопець живе у Решетилівці.


Прикмети дитини: зріст 140-145 см, середньої статури, волосся світло-русяве, коротке.

Був одягнений: у шапку темно-синього кольору, куртку з капюшоном сірого кольору, штани темно-сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками. При собі мав рюкзак чорного кольору.


Якщо ви знаєте, де знаходиться Максим, повідомте до поліції за тел. (05363) 2-50-72, 0667429033, або «102».

0
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук дитина підліток

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх