Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
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Україна1223879
Кременчук5687
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Україна165583
Кременчук183
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

146 кременчужан хворіють на COVID-19

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 456

 

У місті діє 26 санітарних зон

Станом на вчора, 4 лютого, у Кременчуці 148 осіб хворіють на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 26 санітарних зон. Про це інформує пресслужба мерії.


Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантинна зона коронавірус

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