146 кременчужан хворіють на COVID-19

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 456

Станом на вчора, 4 лютого, у Кременчуці 148 осіб хворіють на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 26 санітарних зон. Про це інформує пресслужба мерії.





Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».